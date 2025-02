Calcio. Cosenza affonda a Genova: crisi senza fine per la squadra di Alvini (Video)

La Sampdoria si impone per 1-0 sul Cosenza in una sfida che lascia l'amaro in bocca ai rossoblù.





La squadra di Mister Massimiliano Alvini ha giocato oltre un'ora in superiorità numerica senza riuscire a capitalizzare le occasioni create.





Il tecnico dei calabresi, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la partita, difendendo la prestazione dei suoi e ribadendo la fiducia nella lotta salvezza.





L'analisi di Mister Alvini: "Ci è mancato solo il risultato"





"Abbiamo giocato una partita importante, anche in parità numerica fino al 30’, abbiamo avuto occasioni significative, come la grande parata di Perisan sul colpo di testa di Kanouté", ha dichiarato Alvini.





"Dopo l'espulsione, la Sampdoria si è chiusa, ma noi abbiamo comunque avuto opportunità per pareggiare. Siamo stati penalizzati dal risultato, non credo da altro".





Il tecnico ha poi risposto a una critica riguardante la recente assenza della squadra dalle conferenze stampa: "Non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno. È stata una scelta per concentrarci sulle partite. Se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa, ma non era questa l’intenzione".





Ultimi in classifica, Alvini in discussione?





Con il Cosenza ultimo in classifica e senza vittorie da quasi tre mesi, è inevitabile che si parli del futuro del tecnico.





"Se pensiamo che oggi a Genova la squadra non abbia fatto una prestazione all’altezza, siamo su una strada sbagliata. Abbiamo giocato con carattere, e se avessimo portato a casa un risultato positivo, non sarebbe stato uno scandalo", ha risposto Alvini.





Riguardo al mercato, il mister ha confermato il lavoro della società per rinforzare la rosa: "Sono arrivati tre nuovi giocatori, vediamo cosa succederà. Ma dal punto di vista dell’impegno e della voglia, la squadra c’è e ci crede".





La lotta salvezza: "Io ci credo fortemente"





Alla domanda se creda ancora nella salvezza, Alvini ha risposto con convinzione: "Sì, assolutamente. Se queste sono le risposte del campo, prima o poi girerà anche a noi. Capita di perdere con mezzo tiro in porta, ma arriverà il momento in cui la fortuna ci sorriderà. Ce lo meritiamo".





Il Cosenza tornerà in campo nel prossimo turno con la necessità di invertire il trend negativo e rilanciare le proprie ambizioni di permanenza in Serie B.