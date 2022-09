Calcio: Crotone-Bologna; notiziario

CROTONE, 18 MAR - Crotone-Bologna. Crotone: Ounas in Dubbiop, Benali dal 1°

La qualità di Benali dal primo minuto, l'incertezza sulle condizioni di Ounas. Serse Cosmi spera di recuperare il fantasista algerino per la gara contro il Bologna nell'anticipo di sabato. Il tecnico ha riprodotto nel corso degli allenamenti della settimana alcuni degli schemi per provare a impensierire la difesa dei rossoblu emiliani.



Infermeria e giudice sportivo tolgono dalla disponibilità il 'solito' Cigarini e Pedro Pereira (squalificato). Tra gli acciaccati Luperto (sindrome pubalgica), Reca (otite) e Ounas, che in settimana ha accusato un affaticamento muscolare che non dovrebbe comunque precludere la sua presenza contro gli emiliani. In difesa possibile il ritorno di Cuomo, sicuro l'utilizzo di Rispoli esterno al posto di Pereira. Attacco affidato a Simy in cerca di altri record dopo essere diventato il migliore marcatore del Crotone di sempre e il miglior bomber nigeriano nel campionato italiano con i suoi attuali 12 gol.



Bologna: gruppo quasi al completo, tranne Farago' e Santander

Seduta tattica per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, a due giorni dalla trasferta di Crotone. Il tecnico ha l'imbarazzo della scelta dopo i problemi di squalifiche e infortuni dell'ultimo periodo, in settimana ha infatti lavorato con il gruppo praticamente al completo: ai box solo i lungodegenti Faragò e Santander. Archiviata la gara con il Crotone, undici rossoblù risponderanno alle chiamate delle rispettive nazionali: Antov, Baldursson, Barrow, Breza, Medel, Skorupski, Skov Olsen, Svanberg e Tomiyasu. C'è attesa per le convocazioni dell'Italia di Mancini, per capire se Soriano e Orsolini rientreranno nuovamente nelle scelte del ct.