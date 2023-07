Calcio. Il Crotone pronto per i playoff: Zauli fiducioso, gli ultras al loro fianco

CROTONE, 21 MAG. - Il Crotone si prepara per il ritorno del primo turno dei playoff nazionali e l'allenatore Zauli è fiducioso nella forza della sua squadra. Dopo un giorno di riposo, il Crotone tornerà ad allenarsi lunedì mattina presso il Centro sportivo Antico Borgo. I Rossoblù hanno la forza nelle gambe? Hanno la giusta determinazione? Queste sono le domande che i tifosi discutono nella città Pitagora, la preoccupazione è tanta anche se la si vuol nascondere, sicuramente gli ultras sosterranno fino alla fine la squadra e Zauli.

Nel frattempo, Zauli sta studiando le possibili avversarie. Lunedì sera, il 22 maggio, saranno disputate le partite di ritorno del primo turno dei playoff, che determineranno la squadra avversaria degli Squali. Ecco un'analisi delle sfide fornita dal Corriere dello Sport:

Lecco-Ancona (2-2): Al Lecco basta un pareggio per passare al turno successivo, mentre l'Ancona deve vincere. Il Lecco ha ottenuto il maggior numero di vittorie tra le mura amiche nel proprio girone di campionato, con 12 vittorie su 19 partite interne. L'Ancona ha registrato 7 vittorie in trasferta nel campionato e nei playoff, inclusa una rimonta di due reti contro il Lecco al Del Conero nel match precedente.

Pescara-Virtus Verona (2-2): Al Pescara è sufficiente un pareggio per avanzare, mentre la Virtus Verona deve vincere. Il Pescara ha ottenuto un pareggio e tre vittorie consecutive nelle ultime quattro partite casalinghe sotto la guida di Zdenek Zeman. La Virtus Verona ha conquistato 9 vittorie in trasferta, di cui 8 nel campionato e una nei playoff.

Foggia-Cerignola (1-4): Il Foggia deve vincere con almeno tre gol di scarto, mentre il Cerignola si qualifica anche con una sconfitta fino a due gol di scarto. Il Foggia ha vinto sei partite nel campionato con una differenza di tre o più reti. Il Cerignola ha registrato tre vittorie nei primi tre incontri degli attuali playoff promozione, segnando 9 gol in 270 minuti. Sainz-Maza ha segnato 3 gol e D'Ausilio ha segnato 2 gol nelle ultime due partite. Il Cerignola ha ottenuto 9 risultati utili consecutivi tra campionato e playoff, con tre vittorie nei derby stagionali contro il Foggia.

Vicenza-Pro Sesto (1-2): Il Vicenza deve vincere, mentre alla Pro Sesto basta un pareggio per passare al turno successivo. Il Vicenza ha ottenuto 10 vittorie su 19 partite casalinghe nel campionato. La Pro Sesto ha registrato 13 risultati utili in 19 trasferte, con 9 vittorie e 4 pareggi. Capelli ha segnato 2 gol in due partite dei playoff.

Entella-Gubbio (0-2): L'Entella deve vincere con almeno due gol di scarto, mentre il Gubbio supera il turno anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto. L'Entella ha ottenuto 10 vittorie con una differenza di due o più reti nel campionato. Il Gubbio ha concluso 20 partite