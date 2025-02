Calcio. Crotone-Potenza, le parole di Mister Longo alla vigilia del match (Video)

Il Crotone si prepara alla sfida casalinga contro il Potenza, in programma domani alle 17:30, con la possibilità di agguantare il quinto posto in classifica. In conferenza stampa, Mister Longo ha affrontato diversi temi, analizzando il momento della squadra e le strategie per il match.

L’analisi di Mister Longo sulle ultime prestazioni

Alla luce delle ultime due partite, il tecnico rossoblù ha riconosciuto alcuni cali di rendimento, specialmente nei primi tempi, ma senza attribuire il problema esclusivamente alla componente motivazionale.

“Spesso si tende a giustificare i risultati con fattori emotivi, ma dobbiamo guardare oltre. Nella gara contro il Sorrento, ad esempio, siamo stati condizionati da un errore dopo pochi minuti. Il nostro obiettivo è migliorare le scelte in fase offensiva e ritrovare la qualità nelle giocate per essere più risolutivi”, ha spiegato Longo.

Nonostante il Crotone abbia mantenuto un alto possesso palla, la difficoltà nel concretizzare le occasioni ha pesato nei risultati recenti. “Dobbiamo ritrovare brillantezza e incisività sotto porta, perché la produzione di gioco rimane elevata”, ha aggiunto.

Le scelte di formazione: Murano e Ricci dal primo minuto?

Per quanto riguarda la possibile formazione titolare, Mister Longo ha confermato che Murano e Ricci potrebbero partire dall’inizio, pur sottolineando differenze di condizione tra i due:

“Jacopo Murano è pronto per giocare dal primo minuto, mentre Federico Ricci ha avuto meno impiego nelle ultime settimane. Tuttavia, entrambi si sono integrati benissimo nel gruppo e saranno sicuramente un valore aggiunto per la squadra”, ha dichiarato l’allenatore.

L’arrivo dei nuovi innesti ha portato entusiasmo sia tra i tifosi che nello spogliatoio. “Il gruppo ha risposto benissimo all’inserimento di Murano e Ricci, dimostrando coesione e spirito di squadra”, ha sottolineato Longo.

Possibile cambio tattico contro il Potenza?

Un altro tema affrontato è stato l’assetto tattico contro il Potenza, squadra che ha dimostrato qualità sia in casa che in trasferta. Il tecnico ha spiegato che il problema principale non è tanto il numero di attaccanti in campo, quanto la capacità di superare gli avversari nell’uno contro uno:

“Quando trovi squadre chiuse, non è il numero di attaccanti a fare la differenza, ma la qualità delle giocate. Serve rapidità nelle scelte e capacità di saltare l’uomo. Nell’ultima gara, Ricci è riuscito a cambiare la partita proprio perché ha portato questa caratteristica”, ha chiarito.

Sul Potenza, Mister Longo si aspetta una sfida aperta: “È una squadra ben organizzata, che ha migliorato la solidità difensiva e sa giocare a viso aperto. Sarà un match in cui dovremo essere intelligenti nel creare superiorità numerica e sfruttare la nostra velocità”.

Situazione infortuni e obiettivi stagionali

In chiusura, Longo ha fatto il punto sugli infortunati: Barberis resterà fuori, mentre Silva sarà disponibile dopo un lieve risentimento muscolare. Nessun problema per Vilardi, che si è ristabilito da un attacco febbrile.

Guardando al futuro, il tecnico ha voluto mantenere i piedi per terra: “Pensare troppo avanti sarebbe un errore. Siamo qui perché abbiamo affrontato ogni partita con la mentalità giusta. Ora dobbiamo concentrarci solo sulla sfida con il Potenza e dare il massimo per ottenere i tre punti”.

Il Crotone è pronto per il salto di qualità?

Con una classifica ancora aperta e un obiettivo concreto, il match contro il Potenza rappresenta un test importante per i rossoblù. La squadra ha dimostrato carattere e potenziale, ma ora serve continuità per centrare il traguardo stagionale. Il campo, come sempre, darà il verdetto finale.