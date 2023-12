Calcio Davide Veroli si confessa: "A Catanzaro per fare la differenza" Video. I dettagli

Davide Veroli si Confessa: "A Catanzaro per fare la differenza" Il giovane difensore del US Catanzaro parla della sua esperienza in Serie B, del suo ruolo in squadra e delle aspettative per la stagione.

"Non ho esitato a venire a Catanzaro" innanzitutto, appena è arrivata la chiamata per venire qua, non ho esitato. Ero molto felice e contento. Mi sono trovato benissimo con i compagni, lo staff, l'allenatore e la dirigenza. Anche la città è una piazza molto calda, grazie all'entusiasmo della vittoria del campionato dello scorso anno," ha dichiarato Veroli.

Reparto difensivo: un ambiente competitivo

Nel reparto difensivo, Veroli ha trovato compagni di categoria molto forti, come Stefano Brighenti. "Mi hanno aiutato molto da subito, mi hanno dato consigli. L'allenatore lo stesso mi ha aiutato, anche se all'inizio è stato un po' più complicato perché i suoi concetti di gioco non sono così facili da apprendere," ha aggiunto.

La sorpresa di partire titolare

"Sicuramente è la mia prima esperienza in questa categoria, una categoria molto difficile. Non mi aspettavo di partire da subito titolare, ma sono stato molto contento," ha detto Veroli, che l'anno scorso gravitava nell'orbita del Cagliari.

Gli allenatori che hanno fatto la differenza

Veroli ha citato Auteri e Ranieri come allenatori che hanno inciso sulla sua formazione. "Auteri mi ha dato la possibilità di esordire quando ero a Pescara. Ranieri è una grande persona e un grande allenatore. Tutti gli allenatori mi hanno lasciato qualcosa."

La pressione di una squadra vincente

"Entrare nello spogliatoio di una squadra che l'anno scorso ha stravinto il campionato e mettersi in gioco non è facile. Ma l'entusiasmo era anche nei giocatori, e il fatto di mettersi in gioco non dipende da se si è vinto il campionato l'anno precedente o meno," ha spiegato.

Il ruolo preferito e le prestazioni migliori

"A me piace molto il ruolo di terzino sinistro, ma sono pronto a giocare ovunque il mister mi chieda. Se dovessi scegliere la mia prestazione migliore quest'anno, direi la partita in casa con la Ternana," ha condiviso Veroli.

Catanzaro - Cagliari: due piazze diverse

"Anche a Cagliari c'erano grandi giocatori e una piazza molto calda. La differenza è che qui a Catanzaro c'è un entusiasmo diverso, su un livello diverso, ma comunque molto alto," ha concluso.

La sosta: un'opportunità per migliorare

"Venivamo da un bel periodo, quindi dispiace un po' per questa sosta. Ma sarà utile per migliorare dove possiamo e dobbiamo ancora migliorare," ha detto Veroli, guardando al futuro con ottimismo.

Con queste parole, Davide Veroli ha chiuso la sua prima conferenza stampa con il US Catanzaro, lasciando l'impressione di un giovane calciatore pronto a fare la differenza nel campionato di Serie B.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa del giovane difensore Davide Veroli