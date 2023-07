Calcio. Decisioni cruciali per l’US Catanzaro: trattative in corso per il rinnovo di Vivarini prima della Supercoppa

CATANZARO, 09 MAG. - Il futuro del Catanzaro è al centro delle attenzioni in questi giorni, con il patron Noto che si sta impegnando personalmente per il rinnovo dell'allenatore Vincenzo Vivarini. In vista della Supercoppa contro la Reggiana, l'ultima partita della stagione, i giallorossi continuano la loro preparazione. Il patron ha tenuto costanti contatti con Vivarini e le trattative sono proseguite anche ieri, lunedì 8 maggio. Si tratta di un momento cruciale per il club, con decisioni importanti da prendere per il futuro