Calcio è ufficiale, divieto di vendita biglietti per il derby Crotone-Catanzaro ai residenti della provincia di Catanzaro

Il prefetto di Crotone ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita dei biglietti per il derby tra Crotone e Catanzaro ai residenti della provincia di Catanzaro. La decisione è stata presa in seguito alle valutazioni dell'Osservatorio e del CASMS, che hanno definito la partita ad alto rischio. La Questura sarà incaricata di far rispettare l'ordinanza e di notificarla alle due società, alla Lega Pro e ai sindaci delle due città.

È ancora da capire come l'ordinanza verrà applicata e quali misure saranno prese. Ad esempio, il settore ospiti potrebbe essere chiuso, ma i tifosi non residenti in provincia di Catanzaro potrebbero liberamente acquistare i biglietti in altri settori. Questo potrebbe creare difficoltà per le autorità.

La scelta di chiudere ai tifosi del Catanzaro è la più semplice in un momento in cui Crotone è sotto assedio per la tragedia di Steccato di Cutro. Tuttavia, questa decisione è amara e discutibile per il mondo del calcio, per l'immagine della Calabria e delle due società, e soprattutto per i tifosi giallorossi che saranno costretti a seguire la partita in TV. Questa è una sconfitta per lo sport e per la tifoseria, che si è sempre comportata con passione e correttezza in tutte le trasferte di massa di questo campionato.

È importante sottolineare che questa decisione non riguarda solo i tifosi del Catanzaro, ma anche l'intera comunità calcistica della regione e il rispetto per la loro passione per il calcio. È importante che le autorità e le società coinvolte collaborino per trovare soluzioni che permettano ai tifosi di assistere alle partite in sicurezza, senza compromettere l'ordine pubblico.

In ogni caso, questa situazione mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nelle partite di calcio, specialmente quelle ad alto rischio. È importante che le autorità e le società collaborino per garantire la sicurezza dei tifosi e prevenire episodi di violenza negli stadi. In questo modo, si potrà garantire un'esperienza di calcio positiva per tutti i tifosi e proteggere l'immagine del calcio italiano.