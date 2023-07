Calcio. FC Crotone. La delusione di Gianni Vrenna: un danno economico. Riflessioni sul futuro

Gianni Vrenna esprime la sua delusione per l'uscita dalla competizione: "È doloroso finire così. Il futuro? Vedremo, non escludiamo nulla."

I prossimi giorni saranno caratterizzati da riflessioni, valutazioni e considerazioni.

Saranno effettuati ragionamenti attenti alle finanze e alle prospettive future. L'eliminazione ha causato dolore, e il fallimento nel raggiungere la serie B solleva molte domande. Inoltre, tre anni di delusioni hanno anche un impatto economico, e la dirigenza sarà costretta a considerare attentamente questo aspetto, valutando la possibilità di ripartire o addirittura di fare un passo indietro, anche se non completamente scontato.

Da lunedì, dopo qualche giorno di distacco mentale, si inizierà a riflettere su cosa fare, come ha spiegato Gianni Vrenna dopo la cocente delusione contro il Foggia.

"È doloroso finire in questo modo", dice Vrenna con voce amara. "La squadra si era espressa bene nel primo tempo e meritava di più. Pensavo di avere una squadra con determinazione, ma al primo ostacolo si è sciolta come neve al sole.

Possiamo dire che siamo anche stati sfortunati, considerando che il loro gol è arrivato quasi per caso. Se solo fossero passati alcuni minuti in più, avremmo visto una partita diversa. Ma una squadra come la nostra non può sprecare un vantaggio del genere.

È davvero un peccato, ma ora dobbiamo guardare avanti e trarre le giuste conclusioni."

I prossimi giorni saranno cruciali, dopo il reset anticipato dal presidente. Da lunedì, inizierà una fase esplorativa per cercare le soluzioni più adeguate. Vrenna non esclude nessuna possibilità, nemmeno quella di rinunciare, anche se sembra essere un'opzione estrema. "Senza dubbio, questa mancata promozione rappresenta un altro duro colpo economico per noi", spiega Vrenna in dettaglio.

"Abbiamo 30 giocatori sotto contratto, molti dei quali con stipendi consistenti. Esamineremo attentamente le finanze del club e decideremo come ripartire, se necessario. In ogni caso, sarà inevitabile un piccolo ridimensionamento data la spesa sostenuta in questo ciclo. "Fonte il Crotonese” (Immagine archivio)