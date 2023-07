Calcio. Finale esplosiva: Uruguay-Italia Under 20 si sfidano per la gloria mondiale

Mondiali U20: Uruguay-Italia vale la coppa del Mondo. La semifinale con la Corea del Sud è stata vista da una media di 759 mila spettatori

Uruguay-Italia Under 20 in campo alle 23 (ora italiana) di domenica 11 giugno per la finale del campionato del mondo di categoria

"Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio.

La Corea del Sud è stata troppo rinunciataria, ma sapevamo che si trattava di un'avversaria ostica: bravi noi a portare a casa la partita".

E' stato questo il primo commento di Carmine Nunziata, selezionatore dell'Under 20 giunta in finale del Mondiale di categoria. "Ora ci godiamo questa vittoria (con il risultato di 2-1, ndr) e poi penseremo all'Uruguay. Abbiamo fatto la storia? No, la storia la faremo domenica se vinceremo".

Sono stati, in media, 759 mila gli spettatori (7,7% di share, salito a 11,5% nel secondo tempo) che, nonostante l'ora tarda, hanno seguito Italia-Corea del Sud, semifinale del Mondiale di calcio Under 20 trasmessa da Rai2 e che ha visto gli azzurrini vincere 2-1. Anche la finale, Italia-Uruguay, sarà in diretta su Rai 2, domenica 11 giugno, a partire dalle 22:50, con il commento di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti.