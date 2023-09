Calcio. Fiorentina vs Catanzaro: partita a porte chiuse scatena l'ira dei viola

La Fiorentina si trova ad affrontare non solo la sfida contro il Parma, prevista per domani sera alle ore 20, ma anche una complicata situazione riguardante la gara di domenica prossima contro il Catanzaro. Quest'ultima partita, che avrebbe dovuto essere giocata con la presenza dei tifosi nel Viola Park, si terrà quasi certamente a porte chiuse all'interno dello stadio Curva Fiesole.

Questo cambiamento è stato reso necessario a causa di alcune problematiche strutturali del nuovo centro sportivo. In particolare, ci sono questioni riguardanti le vie d'uscita del campo dei giocatori, due delle quali si affacciano sull'area di servizio a disposizione dei tifosi, e la presenza di recinzioni con un'altezza inferiore alla norma. Questi problemi hanno creato ritardi nella valutazione da parte della Prefettura, che ancora deve indire la Commissione provinciale di vigilanza.

La Fiorentina ha lavorato duramente per organizzare l'amichevole con il Catanzaro, soprattutto considerando lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Il club viola è deluso e arrabbiato per la prospettiva di giocare senza la presenza dei tifosi, dato che l'organizzazione della partita è stata complicata e lunga.

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha espresso il disappunto riguardante gli ennesimi disagi che colpiscono i tifosi, sottolineando le difficoltà affrontate nell'organizzare l'evento. La situazione è fonte di grande frustrazione per il club, che spera di risolvere al più presto le problematiche strutturali per poter tornare a giocare con il sostegno appassionato dei propri sostenitori.

Sia i tifosi che il club sperano che la situazione si risolva al più presto, permettendo di tornare a vivere partite emozionanti e coinvolgenti all'interno del Viola Park. Tuttavia, finché le questioni strutturali non saranno risolte e la Commissione provinciale di vigilanza non si sarà pronunciata, la prospettiva di altre partite a porte chiuse rimane un tema di preoccupazione per tutti i tifosi della Fiorentina.