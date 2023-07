Calcio. Frosinone vola in Serie A: Grosso batte Inzaghi e regala la promozione ai ciociari

FROSINONE. - Il Frosinone ha ottenuto la promozione in Serie A grazie alla vittoria per 3-1 contro la Reggina. Questo risultato ha confermato la superiorità della squadra allenata da Fabio Grosso nel campionato di Serie B e ha reso possibile il raggiungimento del sogno della promozione. La partita è stata caratterizzata dal gol di Borrelli al 31' e dal rigore trasformato da Roberto Insigne al 42', quest'ultimo seguito da un cartellino rosso per Cionek per una manata in faccia a palla lontana, confermato dal Var. Nonostante la rete di Hernani al 51', Caso ha chiuso definitivamente la partita con un gol al 57'.

Con questa vittoria, il Frosinone ha raggiunto i 71 punti in classifica, con un vantaggio di +10 sul terzo classificato, il Bari, e con tre giornate ancora da disputare. Questa è la terza promozione in Serie A nella storia del Frosinone, che torna così nella massima serie dopo la stagione 2018-2019, in cui arrivò penultimo. La squadra ha dedicato questa vittoria a Curzio Stirpe, fratello del presidente Maurizio Stirpe, scomparso il 27 aprile, omaggiandolo prima della partita con dei fiori e un minuto di silenzio.

