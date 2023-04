Calcio. Gemellaggio calcistico oltre i confini: lo Sporting Lisbona omaggia il Catanzaro per la promozione in Serie B

Durante l'ultima partita interna del Sporting Lisbona contro l'Arouca, terminata 1-1, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione dedicato al Catanzaro, recentemente promosso in Serie B dopo aver vinto il girone C di Serie C. Questo gesto è stato compiuto da un gruppo di tifosi appartenente alla Torcida Verde, gemellata con la Curva Fiesole, a sua volta legata alla tifoseria del Catanzaro. Il legame tra Sporting Lisbona e Catanzaro ha origine dal rapporto di amicizia tra i tifosi di Catanzaro e della Fiorentina, che risale alla stagione 1981/82. In quella stagione, la Fiorentina si giocava lo scudetto con la Juventus, avversaria dell'ultima giornata di campionato dei calabresi, che erano già salvi. Nonostante il grande impegno del Catanzaro, la Juventus vinse 1-0 e conquistò lo scudetto. Tuttavia, i tifosi della Fiorentina apprezzarono l'atteggiamento dei calabresi e, nella prima giornata del campionato successivo, in occasione di Fiorentina-Catanzaro, sventolarono insieme per un giro di campo le bandiere viola e giallorosse, dando inizio a un gemellaggio che dura da oltre quarant'anni. Pertanto, i tifosi dello Sporting Lisbona hanno deciso di omaggiare il Catanzaro per questa amicizia tra le tifoserie.

Questa dimostrazione di solidarietà e amicizia tra le tifoserie di diverse squadre di calcio dimostra quanto il calcio possa unire le persone al di là delle rivalità sul campo. Il gemellaggio tra la Torcida Verde dello Sporting Lisbona, la Curva Fiesole della Fiorentina e i tifosi del Catanzaro è un esempio di come la passione per il calcio possa creare legami duraturi e significativi tra le persone, anche al di là delle frontiere e delle competizioni calcistiche.

Inoltre, questo gesto dei tifosi dello Sporting Lisbona verso il Catanzaro evidenzia anche l'importanza del riconoscimento e della celebrazione delle imprese sportive di altre squadre, anche se non direttamente coinvolte nella competizione in cui ci si trova. Mostrare rispetto e apprezzamento per le vittorie e le conquiste degli altri è un segno di fair play e di amore per lo sport in generale.

In conclusione, l'esposizione dello striscione da parte dei tifosi dello Sporting Lisbona per celebrare la promozione del Catanzaro in Serie B è stato un gesto di amicizia e solidarietà tra le tifoserie di diverse squadre di calcio legate da un gemellaggio storico con la Fiorentina. Questo episodio dimostra come il calcio possa essere uno strumento per unire le persone e creare legami speciali al di là delle rivalità sul campo.