Calcio: Genoa-Crotone; Le notizie

ROMA, 17 SET - Notiziario di Genoa-Crotone.

Genoa pronto all'esordio, due squalificati per Maran. Seduta mattutina per Schone e compagni attesi domenica al Ferraris dall'esordio in campionato contro il neopromosso Crotone. Il tecnico Maran, alla prima gara ufficiale sulla panchina del Grifone, dopo una parte atletica ha fatto eseguire ai suoi esercitazioni tattiche e tecniche concluse con partitelle tematiche.

Per la gara Maran dovrà fare a meno degli squalificati Masiello e Cassata mentre sono in dubbio Sturaro, Criscito e Parigini, assenti anche nelle amichevoli precampionato. Rientrato in gruppo invece Behrami sono 5 i volti nuovi ufficializzati in settimana a disposizione Czyborra, Badelj, Asoro, Zajc e Melegoni, oltre naturalmente a Perin e Goldaniga che dopo aver giocato da gennaio sono tornati nuovamente in prestito.

Nel pomeriggio sessione di shooting fotografico e video per la rosa 2020/2021.

Crotone, per l'esordio Stroppa si affida alla squadra della promozione. Si affida in gran parte alla squadra che nella passata stagione ha conquistato la promozione Giovanni Stroppa per il debutto del suo Crotone nel campionato di Serie A contro il Genoa. Saranno davvero poche le novità da vedere in campo rispetto ai titolari dello scorso campionato. Le indicazioni arrivano tutte dall'amichevole svolta con la Vibonese (Lega Pro) martedì scorso e vinta per 6-1 dal Crotone.

L'infortunio di Benali (distrazione al soleo del polpaccio destro) permetterà di vedere in campo dall'inizio i nuovi arrivi Cigarini ed Enrique, che sulla linea mediana a 5 faranno reparto con Zanellato, mentre Rispoli (anche lui neo rossoblu) e Molina occuperanno le fasce.

In difesa. certo l'esordio dell'argentino Magallan con Marrone e Golemic. Intoccabile in attacco Simy, capocannoniere della Serie B, che farà coppia con Messias che è stata la sorpresa della passata stagione.

Oggi l'allenamento al centro sportivo si è svolto nonostante l'acquazzone di poche ore prima'. In infermeria Cuomo e Gigliotti con problemi muscolari. Il Crotone attende anche nei prossimi giorni l'arrivo del serbo Vulic e del cileno Rojas, che stanno espletando le pratiche burocratiche visto il loro stato di extracomunitari.