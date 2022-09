Calcio: Giampaolo, '20 giorni fa il Torino avrebbe perso'. Tecnico, gara intelligente. Stroppa, finalmente non si è subito

TORINO, 08 NOV - Torino-Crotone 0-0. "Risultato giusto, non sono deluso per questa partita": così il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, dopo lo 0-0 casalingo contro il Crotone.



"Venti giorni fa probabilmente avremmo perso - aggiunge l'allenatore granata in conferenza stampa - invece oggi abbiamo fatto una gara intelligente: venivamo da 5 impegni in due settimane, non potevamo essere brillanti e nelle condizioni migliori". "Sapevo che il Crotone sarebbe stato un avversario difficile - sostiene Giampaolo, che contro i calabresi ha conquistato il suo primo punto in casa -: hanno strappato un punto alla Juve e se la sono giocata contro Atalanta e Sassuolo, hanno tenuto testa a tutte le avversarie e soprattutto hanno potuto godere della settimana tipo.



Ci hanno fatto giocare sporco, siamo venuti fuori nell'ultima parte quando abbiamo alzato le linee ma non avremmo potuto farlo per tutta la gara. E' stato importante non prendere gol". Anche Giovanni Stroppa è soddisfatto per il pareggio conquistato in trasferta: "Finalmente non abbiamo subito, era fondamentale per il lavoro che stiamo facendo" il commento del tecnico del Crotone ai microfoni di Sky.



Le difficoltà in fase offensiva, però, restano, con i calabresi che hanno realizzato soltanto sei reti in sette gare: "Ci manca qualcosa negli ultimi venti o trenta metri ma, al di là di questo, penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante" l'analisi dell'allenatore dei rossoblù.