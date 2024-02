Calcio. Il debutto di Matias Antonini con il Catanzaro: il nuovo talento della difesa Giallorossa - Video

In una sala stampa gremita, si è tenuta la prima intervista ufficiale di Matias Antonini, il nuovo difensore del Catanzaro, dopo la sua recente partecipazione al Palermo. Con un tono sicuro e rilassato, il giovane brasiliano ha raccontato la sua esperienza e le sue aspettative nell'approdare nella squadra giallorossa.

*"Dal primo giorno ho cercato di entrare nei meccanismi della squadra, ascoltando il mister e facendo quello che mi chiedeva in campo"* ha dichiarato Antonini, evidenziando il suo impegno nell'integrarsi rapidamente nel gruppo.

La sua determinazione è stata supportata dai compagni di squadra, che lo hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Sulla sua prestazione in campo, Antonini ha commentato: *"Ho cercato di fare quello che abbiamo preparato in settimana e di stare attento per riuscire a portare a casa il risultato."*

Diverse domande sono state rivolte anche sul suo rapporto con Brighenti, uno dei pilastri della difesa giallorossa. Antonini ha sottolineato l'aiuto ricevuto da tutti i compagni, in particolare sulla gestione dei primi minuti di gioco.

*"Sono molto grato per il sostegno ricevuto. Il gruppo mi ha aiutato a sentirmi tranquillo durante il riscaldamento, permettendomi di entrare in campo sereno e concentrato sul compito da svolgere."*

Le difficoltà che potrebbero presentarsi nel passaggio dalla Serie C alla Serie B sono state discusse. Antonini ha evidenziato la differenza di ritmo e tecnica tra le due categorie, ma si è detto fiducioso nel poter colmare questo divario con impegno e costanza.

La sua esperienza sia in Brasile che in Italia ha contribuito a plasmare il suo carattere e il suo approccio al lavoro e al gioco. Antonini ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide con serenità e determinazione, sia sul campo che nella vita.

In merito al suo arrivo al Catanzaro, Antonini ha espresso la sua soddisfazione nel fare parte di una squadra competitiva. Ha evidenziato il ruolo fondamentale del mister e della sua fiducia nei suoi confronti, che lo ha portato a scegliere il Catanzaro nonostante alcune difficoltà nelle trattative.

Infine, sul suo ruolo in squadra e la competizione per un posto da titolare, Antonini ha dichiarato di essere pronto a dare il massimo ogni volta che verrà chiamato in campo, dimostrando un atteggiamento ambizioso e professionale.

Con la sua determinazione e il suo talento, Matias Antonini si candida a diventare un pilastro della difesa giallorossa e un punto di riferimento per il futuro del Catanzaro in Serie B.