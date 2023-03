Calcio. Il microfono al tecnico Vivarini alla vigilia di Gelbison–Catanzaro

Salerno - Euforia durata solo un giorno, “poi ci siamo buttati sulla preparazione della partita, stiamo pensando esclusivamente a quello che dobbiamo fare domani in campo”. Questo per il tecnico Vincenzo Vivarini l’approccio della squadra alla trasferta di Salerno, dove le Aquile affronteranno la Gelbison.

“Pensiamo a farla bene questa partita, perché incontriamo una squadra che si deve salvare e sicuramente creerà delle difficoltà perché loro hanno bisogno di punti. Noi confidiamo molto sull’entusiasmo del nostro pubblico e sulla nostra voglia di chiudere subito la partita”, aggiunge mister Vivarini, che mette in conto le possibili insidie che creeranno gli avversari: “Innanzitutto la loro grande determinazione, la cattiveria agonistica, la combattività.

Hanno bisogno di fare punti perché la classifica glielo impone, certo non verranno a fare la partita solo per partecipare. Avranno una grande motivazione e questa è una cosa che dobbiamo mettere in conto”. Per il Catanzaro sarà la terza partita in sei giorni: “Certamente noi abbiamo avuto un dispendio di energie contro il Monterosi, anche superiore a quella della gara di Crotone sotto l’aspetto fisico, mentre sotto l’aspetto mentale sono state due partite molto intense.

Ma se subiremo un po’ di carenza di freschezza sia fisica che mentale riusciremo a sopperire con la grande motivazione”, spiega il tecnico, che potrà contare su tutto l’organico a disposizione: “Abbiamo recuperato un po’ tutti, sia Ghion che Situm stanno bene, hanno avuto la possibilità di riposare un turno. Per domani faremo le scelte più giuste”.