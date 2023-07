Calcio. Il Presidente Floriano Noto fa il bilancio della stagione e svela progetti Serie B del Catanzaro Calcio. Video

Comunicato stampa: Conferenza di fine stagione del Presidente Floriano Noto - Video.

Il Presidente Floriano Noto ha tenuto una conferenza stampa presso la sede del club giallorosso per fare il bilancio della stagione appena conclusa. Durante il suo intervento, ha espresso la sua grande soddisfazione per le vittorie e i record battuti, definendo l'annata come straordinaria e fonte di grande gioia per tutti. Ha sottolineato l'importanza di ricordare da dove il club è partito, attraversando stagioni di transizione che hanno preparato il terreno per il progresso degli ultimi anni.

Nel corso del tempo, il club si è prefissato obiettivi sia sul campo che a livello organizzativo, dedicando risorse e impegno. Noto ha annunciato l'ingresso di nuove figure societarie e gli adeguamenti alla sede, nonché la riflessione su un nuovo centro sportivo che possa servire come luogo comune per tutte le squadre del club.

Il Presidente ha dedicato la vittoria a tutti coloro che sono stati vicini al club dopo la sconfitta di Padova, ringraziando i tifosi per il loro sostegno e anche coloro che hanno espresso critiche costruttive. Ha sottolineato la volontà di crescere reciprocamente, sia per il Catanzaro che per i tifosi. Ha espresso un certo disappunto per le multe ricevute durante l'anno, molte delle quali ingiuste e immotivate, affermando che avrebbe preferito investire quei soldi in cose più utili per il club. Tuttavia, ha riconosciuto che l'anno prossimo il club avrà una visibilità nazionale, richiedendo quindi atteggiamenti differenti.

In merito al centro sportivo, sono state individuate alcune aree in valutazione, tra cui il PoliGiovino, che potrebbe diventare il campo omologato per le partite delle giovanili. Per quanto riguarda lo stadio, i lavori per il manto erboso sono già stati appaltati, mentre il sistema di illuminazione è stato affidato. Rimane in apprensione l'ultimo bando per opere minori, funzionali per la disputa delle partite di Serie B.

Potrebbe essere necessario richiedere l'inversione del campo per la prima partita di Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato, il club sta valutando la disponibilità di altre società per ospitare le partite, ma la decisione spetta alla Prefettura e al Sindaco. La prima scelta era Salerno, ma a causa di concerti e del rifacimento del manto erboso, risulta impossibile. Al momento, il club sta sondando la Puglia come alternativa, ma se non fosse possibile, dovrà valutare opzioni anche al di fuori della regione. Spera che queste siano solo valutazioni preliminari e che si possa alla fine giocare al "Ceravolo". Si prevedono importanti novità in questa settimana. Noto ha affermato di essere cresciuto molto negli anni trascorsi e di essersi avvicinato al mondo del calcio

