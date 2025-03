Calcio. Italia - Spagna Under 19: disposta la chiusura anticipata del cimitero di via Paglia

Catanzaro - In occasione dell’incontro di calcio tra Italia e Spagna, valido per il torneo UEFA Elite Round Under 19 e in programma oggi, 22 marzo 2025, alle ore 17:00 allo stadio Ceravolo, il sindaco Nicola Fiorita ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura anticipata del cimitero di via Paglia alle ore 14:00, nonché la sospensione delle attività commerciali nella piazza antistante.

Con lo stesso provvedimento, il primo cittadino ha stabilito che l’area mercatale di piazzale Monsignor Fiorentini venga sgomberata e ripulita entro le ore 13:30.

Le misure adottate dall’Amministrazione Comunale mirano a garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo nel rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Si ricorda che l'Italia Under 19 si esibirà a Catanzaro anche il 25 marzo 2025, alle ore 15:00, contro la Francia. I biglietti degli incontri degli Azzurrini sono gratuiti e prenotabili al link https://figc.vivaticket.it/