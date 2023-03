Calcio. Italia under 21 si ripete, 3-1 all'Ucraina. Amichevole a Reggio Calabria, a segno Lovato e doppietta Colombo

REGGIO CALABRIA, 27 MAR - L'Italia under 21 si ripete e dopo avere battuto la Serbia si impone anche sull'Ucraina, nella seconda amichevole consecutiva.

Sul terreno dello stadio Granillo di Reggio Calabria, gli azzurrini battono i giallazzurri - con reti di Lovato e doppietta di Colombo - si proiettano con fiducia verso i campionati Europei di giugno che si giocheranno in Romania e Georgia.

Al loro ingresso in campo le squadre sono accolte con uno striscione posizione sul campo con la scritta pace in inglese ed ucraino. Numerosi anche i supporter ucraini tra gli 8.300 spettatori - 4.000 i ragazzi delle scuole calcio - grazie alla comunità ucraina presente in città.

Il gol del vantaggio al 19' del primo tempo maturato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Fagioli, tra i migliori in campo assieme a Cancellieri, serve Lovato che di testa supera Neshcheret. Gli azzurrini dominano e sfiorano più volte il raddoppio ma, a sorpresa, è l'Ucraina a segnare raggiungendo il momentaneo pareggio, grazie a Kryskiv, abile, al 23' della ripresa, a sfruttare un rimpallo per andare in gol. A mettere il sigillo definitivo ci pensa Colombo, autore di una doppietta al 26' e al 38'. Nella prima occasione è pronto a cogliere la palla di rimbalzo dopo la traversa centrata da Oristanio; quindi, servito in area da Oristanio, colpisce di testa mettendo fuori gioco il portiere Neshchert.



L'Italia è stata aggressiva sin dall'inizio e niente ha concesso all'Ucraina anche dopo il momentaneo pareggio. Anzi ha intensificato ritmo e sforzi per centrare l'obiettivo. In campo, nella ripresa, anche Niccolò Pierozzi e Giovanni Fabbian, giocatori della Reggina e beniamini dei tifosi amaranto.

Soddisfatto della prova dei suoi Paolo Nicolato in vista degli Europei che vedranno l'Italia impegnata nel girone con Francia, Norvegia e Svizzera. "Grande partita, di spessore. Sono veramente soddisfatto. Spero che i ragazzi possano arrivare a giugno in buone condizioni e giocando" il suo commento al sito della Figc. (Ansa).