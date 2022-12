Calcio: la Juve ad Agnelli, buon compleanno presidente. Club: 'Non disperderemo la sua lezione'

TORINO, 06 DIC - "Oggi è il compleanno del nostro Presidente, Andrea Agnelli.

Non è un giorno come gli altri, non in un momento come gli altri.

Tanto si è scritto, tanto si è detto, tanto si dirà ancora: quello che vogliamo dire oggi noi, gente della Juve, per mutuare un termine caro ad Andrea, è semplicemente: Grazie": comincia così il lungo messaggio della Juventus per festeggiare il suo 47esimo compleanno. "Mentre si sfogliano le pagine dei giornali, si rischia di perdere di vista altre pagine: quelle dei libri di storia - si continua a leggere sul sito ufficiale del club - una storia che lega da quasi un secolo il nostro club a una famiglia; decenni nei quali la Juventus è diventata leggenda, per poi consolidarla ancora, dal 2010 in poi, grazie a un'era senza precedenti, in campo e fuori.

Tutto questo è possibile se alla base c'è una visione.

Chiara, netta, precisa". Il messaggio si conclude così: "Andrea Agnelli quella visione non ha soltanto dimostrato sempre di averla ma ne ha fatto una cifra distintiva, prendendo per mano la Juventus verso un orizzonte fino a poco tempo prima impensabile. In campo, e basta scorrere un palmarès troppo lungo per non rischiare di dimenticare qualcosa, e fuori.

Tutto quello che oggi è sotto i nostri occhi, e dopo qualche anno appare quasi "normale", come ad esempio una nuova identità visiva, come nuove e moderne infrastrutture, come lo sguardo a mondi "altri" dal calcio, come progetti sportivi mai visti prima in Italia, è frutto di quella visione. Una visione che aveva - e ha - la spinta al futuro come suo tratto distintivo.

Perché, per usare un altro concetto caro ad Andrea, dopo una vittoria si comincia già a pensare alla prossima. Non disperderemo questa lezione: è il modo migliore per augurare buon compleanno al nostro Presidente". (Ansa).