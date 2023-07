Calcio. Lega Pro, accoppiamenti primo turno play off. Siena penalizzato: Dentro la Recanatese

FIRENZE, 08 MAG. - La squadra toscana, penalizzata 4 punti, dice addio ai play off: al suo posto la Recanatese. Tutti gli accoppiamenti delle partite del primo turno Primo turno Play Off del girone - giovedì 11 maggio 2023 Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 188/DIV di Lega Pro del 06.03.2023, gli abbinamenti programmati delle gare del Primo Turno “Play Off del Girone”: Sono stati ufficializzati gli accoppiamenti del primo turno dei play off di Lega Pro, che prenderà il via questo giovedì 11 maggio.

E tra le squadre che si giocheranno l’ultimo posto utile per essere promossi in Serie B, non ci sarà il Siena, penalizzato di 4 punti e sostituito in griglia dalla Recanatese: in virtù della decisione a proposito del Siena, i marchigiani salgono in classifica e vanno dunque a occupare il decimo posto, l’ultimo valido per i play off del girone B di Serie C. Siena penalizzato 4 punti: ai play off la Recanatese Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha infatti sanzionato il Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un'ammenda di mille euro, disponendo l'inibizione di quattro mesi e 15 giorni per il presidente, Emiliano Montanari.

La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Il Siena era già stato penalizzato di 2 punti in classifica per simili violazioni, sanzione confermata dalla Corte federale d'appello e che aveva escluso il club toscano dalla disputa dei play off. Lega Pro, primo turno play off: gli accoppiamenti Le società vincitrici del primo turno play off avranno accesso al secondo turno play off del loro girone. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso al secondo turno play off del girone la società meglio classificata al termine della regular season. Ecco dunque gli abbinamenti delle squadre che giovedì saranno impegnate nel primo turno dei play off

Il primo turno dei play off della Lega Pro si svolgerà giovedì 11 maggio 2023, e gli accoppiamenti delle partite sono stati ufficializzati in base al regolamento della Lega Pro. Tuttavia, la squadra del Siena, che aveva ottenuto un posto nei play off, è stata penalizzata di 4 punti e non parteciperà al torneo. Invece, al suo posto ci sarà la Recanatese, che è salita in classifica e ha ottenuto l'ultimo posto valido per i play off del girone B di Serie C.

Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Siena 1904 con 4 punti di penalizzazione in classifica, un'ammenda di mille euro e l'inibizione di quattro mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari, a causa di una serie di violazioni gestionali ed economiche. Questa sanzione ha escluso il club toscano dalla disputa dei play off, poiché il Siena era già stato penalizzato di 2 punti per simili violazioni.

Le società vincitrici del primo turno play off avranno accesso al secondo turno play off del loro girone, e in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, la società meglio classificata al termine della regular season avrà accesso al secondo turno play off del girone.

Gli abbinamenti delle squadre che giovedì saranno impegnate nel primo turno dei play off sono già stati stabiliti.

GIRONE A

Padova-Pergolettese ore 20.30

Virtus Verona-Novara ore 20.30

Renate-Arzignano V. ore 20.00

GIRONE B

Gubbio-Recanatese ore 20.30

Pontedera-Rimini ore 20.45

Ancona-Lucchese ore 18.00

GIRONE C

Audace Cerignola-Juve Stabia ore 20.30

Picerno-Potenza ore 20.30

Monopoli-Latina ore 20.30