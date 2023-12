Calcio Serie BKT. Matteo Stoppa: la giovane promessa dell’US Catanzaro si racconta. Video

Nel mondo del calcio, ci sono storie che catturano l'attenzione e ispirano. Una di queste storie sta emergendo proprio in Serie B, dove il giovane talento Matteo Stoppa sta facendo parlare di sé. Il calciatore, che gioca per il Catanzaro, si è recentemente seduto per un'intervista in cui ha condiviso i suoi pensieri sul suo percorso e sulle sfide che sta affrontando.

Il nome di Matteo Stoppa è diventato familiare tra i tifosi del Catanzaro grazie alle sue apparizioni in campo. Nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere la determinazione e la voglia di mettersi alla prova. "Ho fame e ho voglia di dimostrare quanto valgo," ha dichiarato durante l'intervista. Questa mentalità è ciò che lo spinge a dare sempre il massimo e ad aiutare la squadra a ottenere successi.

Il giovane calciatore ha elogiato il suo allenatore Mister Vivarini per le idee tattiche complesse che ha introdotto. Matteo Stoppa ha rivelato di essere stato attento ad assimilare al meglio le strategie del mister, sottolineando quanto siano importanti i meccanismi di gioco ben collaudati per il successo della squadra.

Quando gli è stato chiesto cosa pensa di dover migliorare, Matteo Stoppa ha risposto con umiltà, riconoscendo che ha ancora molto da imparare. "Devo essere costante negli allenamenti e avere fiducia in me stesso," ha detto. Il giovane calciatore sa che la base di tutto è l'allenamento e che solo con la dedizione e la costanza potrà continuare a crescere.

Il salto dalla Serie C alla Serie B è stato un passo importante nella carriera di Matteo Stoppa, e lui lo riconosce. Ha sottolineato quanto sia fondamentale la Serie C per la formazione dei giovani calciatori, preparandoli per sfide più impegnative. Il giovane talento si è prefissato l'obiettivo di rimanere costante e di mantenere alte le aspettative nel suo primo anno in Serie B.

Infine, quando è stato chiesto del prossimo incontro con il Modena, una squadra forte e ben difesa, Matteo Stoppa ha sottolineato l'importanza di rimanere compatti e attenti. Ha ribadito che in Serie B non ci sono gare facili, ma è determinato a dare il massimo per contribuire alla vittoria della sua squadra.

Matteo Stoppa è chiaramente un giovane talento con una grande determinazione e un futuro promettente nel mondo del calcio. I tifosi del Catanzaro e gli appassionati di calcio saranno sicuramente ansiosi di seguire la sua crescita e le sue prossime sfide in campo.

Di seguito video intervista integrale di Matteo Stoppa