CalcioMercato: Corapi al Catanzaro libera Maita per il Bari

CATANZARO 16 GEN - La trattativa per Ninkovic è in una fase di stallo, ma si può riaprire. E intanto, il Bari aspetta il via libera dell’Empoli per Laribi che non è ancora arrivato.

Erano e restano i due principali obiettivi del mercato di gennaio, ma nel frattempo il Bari si è mosso per sostituire Zaccaria Hamlili che si è infortunato nell’ultima trasferta di Viterbo. Individuato il nuovo centrocampista, si tratta di Mattia Maita, classe 1994, in uscita da Catanzaro.

Operazione molto ben avviata che si concretizzerà quando i calabresi perfezioneranno l’acquisto di Corapi, come raccontato ieri, in uscita da Trapani.

Notizia segnalata da (Alfredo Pedulla)