Calcio: Modesto, grazie Reggina ma voglio vincere col Crotone. 'Sosta positiva per conoscere i nuovi arrivati'

CROTONE, 10 SET - "Giocare con la Reggina sarà emozionante, vincere il derby sarà bello". Francesco Modesto, allenatore del Crotone, ha preparato nei dettagli il derby contro la sua ex squadra dove ha giocato per tre anni. Sarà una gara densa di emozioni quella di domani tra Crotone e Reggina per Francesco Modesto.

"Ho giocato tre anni a Reggio Calabria in serie A - afferma - sono cittadino onorario di Reggio Calabria per la salvezza conquistata da meno 15 punti, ho affetto per gente di Reggio. Però, io sono crotonese, ho giocato a Crotone, sono andato in A con il Crotone ed alleno il Crotone. Il derby sarà emozionante, ma io penso solo al Crotone e alla mia squadra che ho sempre sognato di allenare". Il tecnico rossoblù, spiega il lavoro svolto nel periodo di sosta del campionato:

"E' stata una sosta positiva per conoscerci soprattutto con chi è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato. I calciatori che tornano dagli impegni con le loro nazionali sono ok. Abbiamo fatto un buon lavoro buono in settimana per tirare su la condizione di chi era indietro e far conoscere ai nuovi il nostro gioco. Ci siamo allenati per migliorare ed evitare errori". Modesto non rivela nulla della formazione che andrà in campo.

Probabile un cambio in difesa dove Paz potrebbe prendere il posto di Mondonico. Il tecnico spiega che saranno decisivi i duelli singoli in una gara dove si affrontano il tecnico più giovane della Serie B (Modesto ha 39 anni) con quello più esperto (Aglietti ha 51 anni). "Affrontare Aglietti - dice il tecnico del Crotone - sarà affascinante, ma né io né lui andiamo in campo e saranno i giocatori a decidere. Di certo affrontiamo una Reggina pronta a giocarsi il campionato, non sarà facile contro una squadra che sa fare bene tutte le fasi e sa quando soffrire e quando fare male. Il derby è una partita che carica i calciatori. Noi ci teniamo a fare risultato ma ci serve quell'equilibrio che ci è mancato in altre gare".

L'allenatore si fida della sua squadra di giovani (il Crotone è la formazione con l'età media più bassa della Serie B, 23,8 anni) anche per una partita tosta come il derby: "Ho un gruppo di ragazzi a cui non posso rimproverare nulla. Agli allenamenti lavorano duro, sono professionisti seri.

E' vero, sono giovani, ma hanno anche molte gare sulle spalle giocate in altre categorie. Il salto in Serie B pesa all'inizio ma la qualità uscirà fuori nel prosieguo e questa squadra farà bene. Sabato sarà una partita bella per il valore del derby ed il ritorno tifosi in curva. Per questa gara ho mandato un messaggio chiaro: per vincere dobbiamo essere equilibrati"