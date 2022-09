Calcio Mondiali 2022: Italia testa di serie. "Conosciamo i nostri avversari"

Calcio Mondiali 2022: Ecco le avversarie dell'Italia nei gironi di qualificazione

ROMA 7 DIC - Italia testa di serie inserita nel gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Adue anni da Qatar 2022 l'Italia ha conosciuto gli avversari da affrontare nel girone di qualificazione. Nel gruppo C con gli Azzurri di Mancini testa di serie sono stati inseriti la Svizzera di Petkovic, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Si inizierà con le prime partite il 24-25 marzo 2021 per terminare già nel novembre del prossimo anno, a un anno dal torneo iridato. La prima nazionale del girone avrà un pass per il prossimo Mondiale.

Conosciamo i nostri avversari

Svizzera; multinazionale del calcio da temere. L'ex tecnico laziale Petkovic è il ct. Xhaka da tenere d'occhio



La Svizzera è l'avversaria più quotata nel Girone C di qualificazione alla fase finale dei Mondiali 2022 in Qatar, del quale fa parte l'Italia. Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio, è l'anima di questa vera e propria multinazionale del pallone che, con il passare degli anni, ha compiuto un notevole salto di qualità sul piano dell'esperienza. I volti più conosciuti, oltre a Petkovic, sono in particolare quelli di Ricardo Rodriguez, ex terzino fluidificante del Milan, oggi al Torino, e di Remo Freuler, uomo a tutto campo dell'Atalanta dei miracoli. Molti elementi scelti dal ct di origine croata giocano nella Bundesliga, gli unici club della casa madre rappresentati sono lo Young Boys e il Basilea. Il portiere Yann Sommer, che difende i pali del Borussia Moenchengladbach, recente avversario dell'Inter in Champions, è uno degli elementi più interessanti, assieme al difensore Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Altra vecchia conoscenza dei tifosi italiani è Xherdan Shaqiri, potente e veloce attaccante attualmente in forza al Liverpool, mentre Granit Xhaka dell'Arsenal - un vero e proprio spauracchio - garantisce, reattività, peso e continuità nella zona centrale del campo. Haris Seferovic del Benfica è un attaccante mancino, forte fisicamente, ma dotato anche di un'ottima tecnica individuale. Un brutto cliente, se in giornata. La Svizzera, che applica prevalentemente un 3-4-3, è una squadra assolutamente da non sottovalutare, un avversario capace di qualsiasi risultato che, contro le grandi squadre, è capace di prestazioni di livello. Gli azzurri sono avvisati.

Irlanda Nord poco affidabile,difesa da rivedere Evans è il giocatore più esperto. Lafferty conoscenza italiana



L'Irlanda del Nord è una squadra che, a dispetto della propria tradizione, subisce tanti gol: 13 nelle qualificazioni a Euro 2020, per esempio. Il ct Ian Baraclough, 50 anni, con un passato da centrocampista a Leicester, che guida la Nazionale solo da otto partite, non è riuscito a fermare l'emorragia. E neppure a trasformare i proprio attaccanti in goleador implacabili, visto che di gol ne hanno segnati solo 9, arrendendosi nel Playoff contro la Slovacchia il 12 novembre scorso. La stella può essere considerata il difensore Johnny Evans, giocatore del Leicester, ma con un lungo passato al Manchester United. Jamal Lewis, invece, è il nome nuovo sul quale converrebbe puntare: esterno sinistro di origine giamaicana, gioca con la maglia del Newcastle - sempre in Premier - e in Inghilterra dicono che su di lui avrebbe messo gli occhi addirittura il Liverpool di Juergen Klopp. Kyle Lafferty, ex Palermo (Zamparini lo cacciò per via delle sue 'sparizioni') e oggi alla Reggina, è un attaccante che conosce molto bene il calcio italiano. Soprannominato 'Dylan Dog' - per via della grande somiglianza - nelle ultime partite è stato un po' accantonato dal ct, che ha preferito puntare su gente come Magennis o Washington. Il 3-5-2 è il modulo più utilizzato dai nordirlandesi che, nel lontano 1958, diedero al calcio italiano il primo, vero dispiacere della storia, impedendo agli azzurri di qualificarsi alla fase finale dei Mondiali in Svezia. Ma quella è un'altra storia.

Bulgaria: nobile decaduta, non riesce a risalire. Nelle ultime partite una sola vittoria sulla modesta Gibilterra



Il 68/o posto occupato nel ranking Fifa testimonia come la Bulgaria guidata da Georgi Dermendzhiev - da un anno sulla panchina della Nazionale - non sia un'avversaria da temere particolarmente. Almeno sulla carta. Il ct sostituì Balakov, accusato di aver negato i cori razzisti dei tifosi bulgari all'indirizzo dei giocatori della Nazionale inglese e, da allora, ha cercato la strada di un qualche successo, puntando sul 4-2-3-1, modulo equilibrato, ma a volte rischioso, per via della scarsa adattabilità di alcuni uomini. Sono lontani i tempi di Usa '94, del Pallone d'Oro Hristo Stoichkov e della sfida contro gli azzurri a New York in semifinale (doppietta del 'Divin codino' Roby Baggio). la Bulgaria è una formazione di modesta levatura tecnica che cerca, con il dinamismo, di sopperire alla mancanza di veri talenti. Un esempio? Nel 2020 i bulgari hanno conquistato una sola vittoria: in un'amichevole contro l'assai modesta Gibilterra. In Nations League sono arrivati due pareggi con l'Irlanda e sei sconfitte: contro Galles, Finlandia e Ungheria. Il trequartista Bozhidar Kraev, che gioca con i danesi del Midtjylland - avversari dell'Atalanta in Champions - è forse l'elemento con maggior esperienza, mentre per il futuro l'ex cagliaritano Kiril Despodov (classe 1996) può alimentare una qualche speranza. I terzini Ivelin Popov, che gioca a Sochi, e Cicinho del Ludogorets garantiscono una certa presenza sulle fasce, ma forse è troppo poco per poter competere in un girone dove Italia e Svizzera sembrano tre spanne sopra.

Lituania: Cenerentola che cresce senza pretese. Il calcio non è sport nazionale: di recente ha fermato l'Albania



Di certo la Lituania non è un'avversaria da togliere il sonno alla 'Banda Mancini'. Anzi, tutt'altro. E' la 'Cenerentola' del Girone C di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar e poco importa che sia riuscita a fermare l'Albania di Edy Reja nel recente passato. Non si è mai qualificata a una fase finale dei Mondiali o di un Europeo: in Lituania la religione sportiva è il basket, non certo il calcio e i risultati si vedono. Quella guidata da Valdas Urbonas, classe 1967, è tuttavia una formazione in leggera crescita, se è vero che - rispetto alla prima edizione della Nations League, quando aveva perso tutte le partite - nell'ultima è riuscita a far punti contro Albania, Bielorussia e Kazakistan. Tutto sommato, non è male per una 'Cenerentola'. La stella, se così può essere definita, è Arvydas Novikovas, che da un decennio veste la maglia della Nazionale lituana: è un centrocampista essenziale, che può giocare anche sulla fascia. In passato ha maturato esperienze in Scozia (Hearts), Germania (Bochum) e Polonia (Legia Varsavia): attualmente gioca in Turchia e vanta 12 gol in 64 presenze con la maglia della Nazionale. Tomas Svekauskas, portierino cresciuto fra le giovanili della Fiorentina e della Roma, è il futuro: da due anni fa parte del giro della Nazionale di Vilnius. Il 4-5-1 è il modulo più utilizzato: basterà?

Mondiali 2022, il sorteggio dei gironi di qualificazione in...

IL SORTEGGIO

Girone A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

Girone B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

Girone C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Girone D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

Girone E: Belgio, Galles, Rep. Ceca, Bielorussia, Estonia

Girone F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova

Girone G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

Girone H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

Girone I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

Girone J: Germania, Romania, Islanda, Nord Macedonia, Armenia, Liechtenstein

CRITERI DI QUALIFICAZIONE

Le squadre europee avranno 13 posti ai Mondiali: 10 per le vincitrici dei dieci gironi di qualificazione, le altre tre arriveranno dai playoff (si disputeranno marzo 2022 con la formula della gara unica in due turni, semifinale-finale) giocati dalle 10 seconde classificate dei gironi più le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate

LE DATE

Prima giornata: 24-25 marzo 2021

Seconda giornata: 27-28 marzo 2021

Terza giornata: 30-31 marzo 2021

Quarta giornata: 1-2 settembre 2021

Quinta giornata: 4-5 settembre 2021

Sesta giornata: 7-8 settembre 2021

Settima giornata: 8-9 ottobre 2021

Ottava giornata: 11-12 ottobre 2021

Nona giornata: 11-13 novembre 2021

Decima giornata: 14-16 novembre 2021

Playoff, primo turno: 24-25 marzo 2022

Playoff, secondo turno: 28-29 marzo 2022