Calcio Mondiali 2022 Lionel Messi e l'Argentina sul tetto del Mondo. Francia sconfitta 7-5 dopo i calci di rigore

Calcio Mondiali 2022 Lionel Messi e l'Argentina sul tetto del Mondo, L'Argentina in finale ha superato la Francia 7-5 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2-2, i supplementari 3-3. Dal dischetto segnano ancora Messi e Mbappè, poi gli errori di Koman e Tchouameni per i Bleus fino al penalty decisivo di Montiel

L'Argentina ha vinto i Mondiali Qatar 2022. A sbloccare il risultato è Messi che porta l'Argentina in vantaggio con un calcio di rigore, poi raddoppia Di Maria. Nella ripresa incredibile doppietta in due minuti di Mbappé: prima trasforma un rigore e poi trova il secondo gol, guadagnando i tempi supplementari. Nel secondo tempo supplementare è ancora Messi a segnare: è 3-2. Poi ancora Mbappé su rigore ed è 3-3, si va ai rigori. Dal dischetto segnano ancora Messi e Mbappè, poi gli errori di Koman e Tchouameni per i Bleus fino al penalty decisivo di Montiel.

Mondiali 2022, Mbappé capocannoniere e Messi miglior giocatore

Quattro i riconoscimenti assegnati dalla Fifa al termine della competizione del Qatar: oltre ai numeri 10 di Francia e Argentina ci sono gli argentini Emiliano Martinez - miglior portiere - ed Enzo Fernandez, miglior giovane del torneo

Martinez con cui l'Argentina ha vinto i Mondiali

Damián Emiliano Martínez Romero, detto Dibu, è nato il 16 settembre 1992 a Mar del Plata. Da giovanissimo è all'Arsenal, dove rimane per circa 10 anni senza mai emergere del tutto, tra poche partite giocate e continue cessioni in prestito. Nel 2020 passa all'Aston Villa, ma è con la Nazionale del suo Paese che è salito alla ribalta. Nel 2021 è il miglior portiere della Copa América, nel 2022 il migliore dei Mondiali in Qatar

Messi con il 'bisht', omaggio al mondo arabo

Lionel Messi ha spiazzato tutti indossando una veste trasparente nera sopra la maglia Argentina durante la premiazione del mondiale. Quella che a prima vista sembrava una vestaglia era in realta' un "bisht", tradizionale indumento del Qatar e dei Paesi del Golfo Persico, tipicamente maschile. E' stato l'emiro Al Thani a invitare il Dies a mettersela poco prima della consegna della Coppa. E la Pulce ha accettato di rendere omaggio cosi' al mondo arabo che ha ospitato il mondiale ma anche un po' all'universalita' del calcio.

Scaloni, dal Deportivo al trionfo Mondiali 2022

Nato a Pujato, il 16 maggio 1978, entra in campo giovanissimo con il Newell’s Old Boys e vince i Mondiali Under-20 nel 1997. Arriva in Europa per il Deportivo. Nel 2007 è in Italia con la Lazio, dove torna nel 2009 dopo un periodo in prestito al Maiorca. L’ultima partita da giocatore è con l’Atalanta, nel 2015. Allena l’Argentina dal 2018: con lui gli albicelesti vincono la Copa América nel 2021 e la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, battendo l’Italia 3-0, e poi il Mondiale di Qatar contro la Francia

Napoli fa festa con l'Argentina, nel segno di Diego

Napoli è Albiceleste. E quando l'Argentina ha segnato l'ultimo rigore e ha vinto il Mondiale, a Napoli, nella seconda casa di Maradona, è scoppiata la festa tra lacrime e abbracci senza fine. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, dove c'è il murales di Diego Armando Maradona, e dove la piazza è stata ribattezzata largo Maradona, è stato un continuo pellegrinaggio di tifosi e appassionati. Chiedevano 'la grazia', speravano che Diego potesse 'ispirare' Lionel Messi, che potesse riportare la Coppa del Mondo in Argentina. Migliaia di persone, tanto che ad un certo punto è stato impossibile finanche camminare.

Messi: voglio giocare in Nazionale da campione del Mondo

Questa Coppa è la cosa più bella che ci sia, la vogliono tutti. Cosa succederà dopo? Mi è stato dato tutto quasi a fine carriera. Mi diverto in Nazionale e voglio qualche partita in più da campione del mondo. Ma oggi realizzo il mio sogno di bambino": così Leo Messi, dopo aver vinto i Mondiali con la sua Argentina.

21:1818 dic

Deschamps: perdere così è dura da digerire

"Tutto questo crea ancora più rimpianti, se avessimo incassato il 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. Non abbiamo fatto le cose giuste per un'ora. In seguito, con molto coraggio, energia e qualità, abbiamo spinto l'Argentina al limite. Dopodiché, si gioca a cosa? Non abbiamo fatto tutto bene, ma come sempre in questo Mondiale, c'era cuore ed energia. Quando tocchiamo qualcosa e ci sfugge, è ancora più difficile da digerire. Ma è così, e bisogna accettarlo". Lo dice, ai microfoni di TF1, il ct della Francia Didier Deschamps commentando la sconfitta ai rigori della Francia nella finale dei Mondiali.

Messi con la Coppa approda sul presepio napoletano

Sul presepio napoletano a Natale gli appassionati di calcio potranno apporre anche la statuina in ceramica di Leo Messi che alza al cielo la Coppa del Mondo conquistata stasera ai rigori contro la Francia: la statuina è stata realizzata dall'artigiano di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio. Il fenomeno di Rosario è rappresentato con la tenuta dell'Albiceleste mentre mostra il trofeo che gli mancava e che ha conquistato stasera con l'Argentina

Scaloni: peccato solo aver sofferto così tanto

"Ancora non me ne rendo conto, è troppo bello essere campioni del mondo. Però non può essere che abbiamo sofferto così tanto, ma questa squadra è fatta per soffrire ed è capace di reagire a ogni cosa. Sono emozionato, e orgoglioso dei miei". Così il ct dell'Argentina Lionel Scaloni commenta 'a caldo', il successo dei suoi nella finale mondiale contro l'Argentina. "Dopo tante critiche, ora godiamoci finalmente il trionfo - dice ancora Scaloni - perché ce lo siamo meritato. E' tutto merito dei miei, sono stati un gruppo incredibile".

Folla in Piazza Venezia a Roma, esplode la gioia dei tifosi per l'Argentina

Esplode la gioia dei tifosi per la stellare vittoria dell'Argentina ai Mondiali di Calcio 2022. Immediatamente dopo l'ultimo rigore, che ha decretato la regina dei Mondiali, i fan dell'Albiceleste hanno letteralmente inondato Piazza Venezia a Roma: cori, bandiere, gioia e atmosfera festante davanti al Vittoriano, in una piazza totalmente gremita. "Dibu! Dibu!", acclama la folla, invocando il soprannome del portiere dell'Argentina Emiliano Martinez, protagonista di una parata sul rigore di Coman e, ai supplementari, vero e proprio 'salvatore' della squadra con una strepitosa parata su Kolo Muani.

19:4818 dic

Messi alza la Coppa del Mondo al cielo

Lionel Messi con un abito consegnato dall'Emiro realizza il suo sogno da bambino bacia, accarezza e poi solleva al cielo la Coppa del Mondo di Qatar 2022, vinta dall'albiceleste ai rigori contro la Francia.

19:3918 dic

Dai trionfi col Barça e PSG alla vittoria del Mondiale

Per molti è l'erede legittimo di Maradona e il miglior calciatore di tutti i tempi. Nato nel 1987 in Argentina, ha conquistato 7 Palloni d'oro e 4 Champions League. Dopo le giovanili, i Blaugrana sono stati la sua unica squadra per oltre vent'anni. Poi il fuoriclasse è andato al Paris Saint Germain.

Qatar 2022: Messi miglior giocatore, Mbappè miglior cannoniere

Lionel Messi è stato designato come il miglior giocatore del Mondiale di Qatar 2022. Il numero 10 dell'Argentina campione del mondo si regala così il doppio riconoscimento. Il titolo di miglior cannoniere va invece al francese Kylian Mbappé con 8 reti, compagno di club al Psg. Mentre il premio come giovane va all'argentino Enzo Fernandez classe 2001 centrocampista del Benfica e quello di miglior portiere è sempre argentino, Emiliano Martinez, estremo difensore dell'Aston Villa

Mbappe diventa il giocatore più giovane a segnare 12 gol ai Mondiali

Kylian Mbappe è diventato il giocatore più giovane a segnare 12 gol in Coppa del Mondo con i tre gol, che non sono però bastati, segnati nella finale del mondiale di Qatar 2022 contro l'Argentina che si è laureata campione del mondo ai calci di rigore. L'attaccante ha ridato speranza ai Bleus dal dischetto all'80', prima che uno straordinario tiro al volo raddrizzasse le cose appena 97 secondi dopo al Lusail Stadium, dove il calcio di rigore di Lionel Messi e un gol di Angel Di Maria avevano apparentemente portato l'Argentina in controllo. Portando il suo bottino in Coppa del Mondo a 12 gol, Mbappe è il giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra alle finali - 23 anni e 363 giorni - superando il record di Gerd Muller (24 anni, 226 giorni). La stella del Paris Saint-Germain è anche diventato il quinto giocatore nella storia della manifestazione a segnare in due finali. Mbappé, inoltre, è diventato il miglior marcatore di sempre nelle finali dei Mondiali e il secondo a siglare una tripletta in finale da Geoff Hurst nel 1966.

Mondiali, l'Argentina è campione del Mondo

Dalla sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita alle vittorie con Messico e Polonia. Dagli ottavi superati con l’Australia all’epica vittoria ai rigori contro l’Olanda fino alla semifinale vinta con la Croazia. Poi la vittoria nella finale con la Francia che ha visto una tripletta di Messi. Ecco il cammino dell’Albiceleste arrivata alla finalissima del torneo grazie alle magie della Pulce, ai gol di Julian Alvarez e alle parate di Emiliano Martinez

Mondiali: Messi festeggia in campo con 3 figli con maglia 10

Festa in campo con la famiglia per Leo Messi. Mentre i francesi sono disperati, alcuni in lacrime, Mbappe' incredulo in panchina, gli argentini appena laureati campioni del mondo si abbracciano in lacrime, come il loro ct Scaloni. Solo sorrisi invece per Messi, prima raggiunto in campo dalla madre, poi dai tre figli, tutti e tre vestiti della maglia della nazionale e la scritta Messi 10 sulle spalle.

Albo d'Oro dei Mondiali di calcio,

La Coppa del mondo FIFA in Qatar è la ventiduesima edizione del torneo e si conclude domenica 18 dicembre con la finale Argentina-Francia. Nelle precedenti ventuno, contando anche quelle iniziali in cui si chiamava Coppa Rimet, sono soltanto 8 le nazionali che hanno vinto il trofeo. Ecco quali sono (Tg24 sky)