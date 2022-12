Calcio, Mondiali 2022: media Argentina al settimo cielo per 'vittoria epica'

Mondiali 2022: media Argentina al settimo cielo per 'vittoria epica. ''Messia' Messi e i Martinez dominano le prime pagine

BUENOS AIRES, 10 DIC - La sofferta vittoria argentina ai rigori contro l'Olanda ha confermato ancora una volta che sulle rive del Rio de la Plata l'unico, ma proprio l'unico, argomento che mette tutti d'accordo sono le imprese della Selección albiceleste magistralmente condotta da Lionel Messi, ribattezzato 'Messia'.



Abbandonando quindi, almeno per qualche giorno, la crisi economica, il peso del debito estero, l'inflazione che sfiora il 100% annuo, la condanna a sei anni, giusta per gli uni, una assurdità per gli altri, inflitta alla vicepresidente Cristina Kirchner, le prime pagine dei quotidiani mantengono i riflettori accesi sui Mondiali del Qatar.



La vittoria con l'Olanda ed il passaggio alle semifinali è illustrata dal quotidiano Clarin con una foto di Messi che abbraccia il portiere 'Dibu' Martinez e il titolo: 'Con un grande cuore, per sognare'. Da parte sua il quotidiano sportivo Olé, su una foto di calciatori argentini alle stelle e olandesi in lacrime scrive: 'Ciao! Indimenticabile, sofferto e meritato, l'Argentina si trova fra le migliori quattro del Mondiale'.



Non può fare a meno di dedicare tutta la prima all'impresa di messi e co. neppure l'austera La Nacion, che, illustrando una foto di Messi e Martinez titola: 'Passaggio del turno eroico alle semifinali, con il cuore in gola'. Infine Pagina 12 sceglie di stampare orizzontalmente la sua prima pagina per esaltare un plastico volo del portiere Martinez che ha parato i primi due calci di rigore olandesi sottolineando: 'Si è convertito in un eroe'. (Ansa).