Calcio. Mondiali Qatar 2022: Parigi esplode al 90', festa con i marocchini

Calcio. Mondiali 2022: Parigi esplode al 90', festa con i marocchini. Migliaia sugli Champs-Elysées, fuochi d'artificio e Marsigliese

La festa a Parigi esplode al fischio finale, la Francia vince e sfida l'Argentina per la terza stella, il Marocco piange per il sogno svanito ma abbraccia gli amici francesi.

I fuochi d'artificio scattano a Parigi pochi minuti dopo il termine di Francia-Marocco a El-Khor, nel deserto qatarino, i giovani sfidano la temperatura sotto zero della capitale e cantano a squarciagola la Marsigliese.



A Parigi, che a differenza di gran parte delle città francesi ha tenuto fede al proposito di boicottare i Mondiali in Qatar sopprimendo maxischermi e fan zone, i tifosi erano tutti nei pub e nei bistrot, avevano con loro le bandiere pronte per la festa.



E dopo il fischio finale, sono usciti con i tricolori bleu-blanc-rouge ma anche con i vessilli del Marocco a festeggiare insieme, con il cielo illuminato a giorno dai fuochi d'artificio.

I francesi avevano più fiato in gola e - convergendo verso gli Champs-Elysées - cantavano la Marsigliese e cori soprattutto per Kylian Mbappé. Molti i bengala, mortaretti e tric-trac che anticipano la notte di San Silvestro.



Nonostante il freddo, migliaia di persone che non avevano trovato posto nei locali hanno seguito il match dalla strada, mani in tasca, spesso tifosi delle due nazionali fianco a fianco. Impressionante lo schieramento di poliziotti e gendarmi, che il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha previsto in 10.000 agenti per tutto il territorio francese, 5.000 a Parigi e Ile-de-France.



Nonostante il gelo, l'ambiente è questa sera caldissimo sugli Champs-Elysées, e anche piuttosto raro, con tifosi di entrambe le squadre che si sono affrontate in semifinale a festeggiare insieme, tra fuochi d'artificio, razzi colorati e concerti di percussioni miste a clackson. A festeggiare la seconda finale consecutiva dei Bleus sono anche i marocchini, in gran parte "binazionali", ma non mancano gli algerini. (Ansa)





La Cronaca

Francia batte Marocco 2-0, Mbappè porta i Bleus in finale: ad aspettarli c'è l'Argentina All'Al Bayt Stadium di Al Khor sono state decisive le reti di Theo Hernandez dopo appena quattro minuti e il raddoppio di Kolo Muani al 78'. Per il Marocco sfuma il sogno: i ragazzi di Walid Regragui hanno giocato però una buona partita



La finale dei mondiali sarà Francia-Argentina. Una notizia prevedibile alla vigilia dell'incontro. Meno prevedibile la difficoltà ad arrivare a questo risultato, perchè la formazione dei Bleus sul suo cammino ha trovato un Marocco davvero difficile da piegare e rivelatosi molto pericoloso in numerose occasioni. La Francia dunque centra la seconda finale mondiale consecutiva battendo in semifinale per 2-0 il Marocco che mostra ancora tanto coraggio. Sono il milanista Hernandez nel primo tempo e il subentrato Kolo Mouani nella ripresa a siglare le reti che portano i campioni del mondo a sfidare domenica l'Argentina di Messi. La squadra di Didier Deschamps si è imposta per 2-0 sul Marocco e si è qualificata per l'ultimo atto della Coppa del mondo in Qatar, in programma domenica alle 16.

All'Al Bayt Stadium di Al Khor sono state decisive le reti di Theo Hernandez dopo appena quattro minuti e il raddoppio di Kolo Muani al 78'. Per il Marocco sfuma il sogno: i ragazzi di Walid Regragui hanno giocato una buona partita, hanno fallito diverse occasioni e hanno centrato un palo con una spettacolare rovesciata di El Yamiq a fine primo tempo. Alla fine, però, i Leoni dell'Atlante si sono dovuti arrendere ai Bleus trascinati da Kyliam Mbappé che hanno colpito in contropiede. Su entrambe le reti c'è anche la firma dell'attesissimo attaccante del Psg: sul primo un suo doppio tentativo è stato respinto per due volte dal muro marocchino, ma l'ultimo rimpallo ha liberato Theo Hernandez che non ha sbagliato davanti a Bounou. Nel finale una conclusione deviata di Mbappé è diventata un invitante assist sul secondo palo per Kolo Muani e l'attaccante dell'Eintracht Francoforte, molto reattivo, l'ha messa dentro appena entrato.

Al primo affondo, dopo soli 5 minuti, i transalpini passano in vantaggio. In area si forma una mischia, con Mbappé che va alla conclusione poi rimpallata, ma Hernandez si inserisce dalla sinistra e, in acrobazia, batte Bounou per l'1-0.

I nordafricani provano a reagire al 10', quando Mazraoui va al tiro con il destro dal limite dell'area ma Lloris è attento e devia in tuffo. Al 17' Saiss si fa sorprendere da una palla lunga, Giroud gli ruba il tempo e va al tiro con il mancino che centra in pieno il palo. Al 36' gli uomini di Deschamps si divorano una gigantesca doppia occasione. Mbappé scappa dietro a Dari, va alla conclusione e Bounou respinge ma l'azione prosegue con la sfera che arriva poi a Giroud, che però calcia fuori da ottima posizione. I galletti giocano meglio, ma al 45' rischiano di subire il pari quando El Yamiq si cimenta in una spettacolare rovesciata in seguito a un corner trovando prima la parata di Lloris e poi il palo. Si va al riposo sull'1-0.

All'8' della ripresa, Konaté compie un intervento che vale un gol quando va in anticipo su En Nesyri a pochi passi dalla linea di porta dopo che Attiyat Allah aveva messo in mezzo una palla molto velenosa.

Nella prima parte di tempo è la banda di Regragui a farsi preferire, ma Lloris non viene quasi mai impensierito. I bleus attendono il momento giusto per colpire e lo trovano al 34'. Mbappé entra in area e si fa rimpallare una conclusione che si trasforma in un assist perfetto per Kolo Muani, entrato da pochi secondi, che insacca a due passi dalla porta.

È il 2-0 che chiude la contesa e che spegne ogni speranza per gli avversari. Il risultato non cambierà più. Domenica la Francia si giocherà il secondo titolo consecutivo contro l'Argentina. Il Marocco contenderà invece alla Croazia il terzo posto nella finalina in programma sabato.

Tabellino

FRANCIA-MAROCCO 2-0

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris 7; Koundé 7, Varane 6.5, Konaté 7, T. Hernandez 7.5; Tchouameni 6.5, Fofana 6; Dembélé 6.5 (33' st Kolo Muani 7), Griezmann 7, Mbappé 6; Giroud 5.5 (20' st Thuram 6). In panchina: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Veretout, Saliba, Upamecano, Coman, Camavinga. Allenatore: Deschamps 7

MAROCCO (5-4-1): Bounou 6; Hakimi 6, El Yamiq 5.5, Dari 5, Saiss 5.5 (21' pt Amallah 6, 33' st Ezzalzouli sv), Mazraoui 5.5 (1' st Attiyat Allah 5.5); Ziyech 5.5, Amrabat 6, Ounahi 5.5, Boufal 5.5 (21' st Aboukhlal 6); En Nesyri 5 (21' st Hamdallah 5.5). In panchina: Mohamedi, Zaroury, Sabiri, Chair, Tagnaouti, El Khannous, Benoun, Jabrane. Allenatore: Regragui 5.5

ARBITRO: Ramos (Messico) 5.5

RETI: 5' pt T. Hernandez, 34' st Kolo Muani.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Boufal. Angoli 2-3.

Recupero 3', 6'.