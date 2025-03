IFAB. Calcio nuova regola: se il portiere perde tempo, sarà calcio d’angolo. Tutti i dettagli

IFAB approva nuove regole del calcio per il 2025/26: novità su portieri, VAR e fair play

Il The International Football Association Board (IFAB) ha approvato una serie di modifiche alle regole del gioco per la stagione 2025/26, introducendo innovazioni significative per migliorare il ritmo delle partite e rafforzare il fair play. Le decisioni sono state prese durante il 139° Annual General Meeting (AGM), ospitato dalla Irish Football Association (IFA) a Belfast, in Irlanda del Nord.

Portieri: stop alle perdite di tempo, arriva il calcio d'angolo punitivo

Una delle novità più impattanti riguarda la regola sui portieri. A partire dal 1° luglio 2025, se un estremo difensore trattiene il pallone per più di otto secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Questa modifica alla Regola 12.2 (Calcio di punizione indiretto) sostituisce la precedente penalizzazione di calcio di punizione indiretto dopo sei secondi, rendendo più severa la sanzione per chi tenta di perdere tempo. L'arbitro utilizzerà un conto alla rovescia visivo a partire dal quinto secondo per avvisare il portiere.

Ruolo del capitano: più responsabilità e dialogo con gli arbitri

Per rafforzare il rispetto e migliorare la comunicazione tra calciatori e arbitri, l'IFAB ha introdotto nuove linee guida per la Regola 3.10. Queste regole permetteranno alle competizioni di adottare un sistema in cui solo il capitano può avvicinarsi all'arbitro in determinate situazioni di gioco. L'obiettivo è ridurre le proteste aggressive e garantire un clima di maggiore rispetto.

Modifiche alle regole di gioco: più chiarezza e fluidità

L'IFAB ha anche approvato aggiornamenti alle seguenti regole:

Regola 8.2 (Palla a due) : Se il gioco viene interrotto con la palla fuori dall'area di rigore, questa verrà restituita alla squadra che aveva o avrebbe avuto il possesso, a meno che non sia chiaro, nel qual caso la palla sarà consegnata all'ultima squadra che l'ha toccata. Regola 9.2 (Palla in gioco) : Se un membro dello staff, un sostituto o un giocatore temporaneamente fuori dal campo tocca la palla mentre sta uscendo, senza intenzione di interferire, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto senza sanzioni disciplinari. VAR e annuncio delle decisioni : Le competizioni potranno consentire agli arbitri di annunciare le decisioni dopo una revisione VAR, migliorando la trasparenza per tifosi e giocatori. Assistenti e posizione sul campo : Gli assistenti arbitrali dovranno allinearsi con il dischetto del rigore nei casi in cui il VAR monitori situazioni di gol/no gol o infrazioni del portiere.



Novità tecnologiche: bodycam per arbitri e video support per il calcio

Un'altra importante innovazione riguarda l'introduzione delle bodycam per gli arbitri, già sperimentate in alcune competizioni locali e pronte per un test su scala maggiore nei tornei FIFA, incluso il Mondiale per Club 2025. Queste telecamere avranno un duplice scopo: formazione degli arbitri e miglioramento della comunicazione con giocatori e tifosi attraverso la trasmissione live.

Inoltre, il sistema Football Video Support, una tecnologia di supporto video più economica con poche telecamere, sarà testato in più competizioni FIFA dopo i successi del 2024.

Offside e promozione del gioco offensivo

L'IFAB ha annunciato nuovi test per le regole dell'offside con l'obiettivo di favorire un calcio più offensivo e spettacolare. I dettagli di questi esperimenti verranno definiti in collaborazione con la FIFA nei prossimi mesi.

Sicurezza e tutela dei giocatori: prosegue la campagna per le commozioni cerebrali

Infine, FIFA e IFAB hanno ribadito l'importanza della campagna 'Suspect and Protect', volta a sensibilizzare sul tema delle commozioni cerebrali nel calcio. L'iniziativa è stata estesa a nuove federazioni, rafforzando l'impegno per la sicurezza degli atleti.

Quando entreranno in vigore le nuove regole?

Le modifiche saranno ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2025, ma i tornei che iniziano prima potranno scegliere di adottarle anticipatamente o posticiparne l'applicazione fino all'inizio della stagione successiva. Il FIFA Club World Cup 2025, che inizierà il 14 giugno 2025, sarà il primo torneo a implementarle.

Conclusioni

Le nuove decisioni dell'IFAB puntano a rendere il calcio più dinamico, rispettoso e trasparente, eliminando perdite di tempo e migliorando la comunicazione tra arbitri, giocatori e pubblico. Con l'introduzione di tecnologie avanzate come le bodycam e il Football Video Support, il calcio si prepara a un futuro sempre più interattivo e coinvolgente per tutti gli appassionati.