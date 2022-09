Calcio. Paganese-Catanzaro 1-0. Azzurrostellati bene nella debacle giallorossa

PAGANI (SA) 3 FEBBRAIO - Paganese sugli scudi e Catanzaro sulla graticola. Vince col minimo risultato la formazione campana che non conquistava i tre punti in casa da quasi un anno grazie ad una rete lampo in avvio di ripresa, mentre per i giallorossi un pomeriggio decisamente da dimenticare che pone molti dubbi sulla guida tecnica di mister Calabro.

Squadre al piccolo trotto inizialmente con poche note da segnalare. Maggiore controllo delle operazioni da parte del Catanzaro ma la difesa azzurrostellata fa buona guardia evitando pericoli e il primo brivido si vede sull’altro fronte sul diagonale dell’ex Squillace ribattuto da Scognamillo che non ha trovato pronto Diop alla battuta vincente con la palla che termina alle stelle. Un minuto dopo ancora sulla sinistra Squillace, servito da Mattia, libera il sinistro ma la palla sopra la traversa. I pericoli subiti svegliano il Catanzaro che al 26’, su corner, trova la testa di Scognamillo che impensierisce Campani pronto a rifugiarsi in corner. Nel successivo angolo Martinelli non indovina la mira e la palla termina sul fondo. Al 29’ si fa sotto la Paganese ancora con Squillace che libera ancora una volta un diagonale che costringe Di Gennaro alla respinta e poi Diop arriva in ritardo. Al 32’ non impensierisce Campani il colpo di testa di Evacuo sul traversone di Contessa dalla sinistra. Il finale di tempo consente di annotare qualche rudezza di troppo (quattro i cartellini gialli nella prima metà) con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul nulla di fatto.

Nella ripresa si parte con gli stessi effettivi del primo tempo ma in campo è la Paganese ad avere il piglio giusto. Infatti non c’è nemmeno il tempo di assestarsi e, dopo soli 30’, Raffini sblocca il risultato con un colpo di testa sulla palla proveniente da Onescu che aveva approfittato di una palla persa da Martinelli. Passa un minuto e la Paganese rischia di raddoppiare nel giro di pochissimo con Gaeta e Cigagna. Il Catanzaro accusa il colpo e mister Calabro cerca di correre ai ripari inserendo via via alcuni tra i nuovi acquisti, ma la Paganese gioca in scioltezza e ancora Raffini di testa cerca il bersaglio grosso all’8’, mentre i giallorossi paiono tramortiti. Al 19’ un destro da parte di Mattia, da fuori area, termina di pochissimo alla sinistra della porta giallorossa. Al 23’ la prima conclusione giallorossa è opera di Garufo, in azione di contropiede ma il calcio al volo termina di pochissimo sopra la traversa. Nell’ultimo quarto d’ora c’è più Catanzaro. Al 32’ Jefferson spreca da pochi passi il cross basso di Risolo che dopo qualche minuto s’infortuna ed è costretto però a rimanere in campo ma, al 38’, colpisce di testa impensierendo la difesa azzurrostellata. Al 43’ il colpo di testa di Evacuo su corner fa fare bella figura al portiere Campani. Nel recupero non succede nulla e al Catanzaro non resta altro che meditare sulla brutta figura rimediata al “Marcello Torre” di Pagani.

Carlo Talarico

Il tabellino:

PAGANESE-CATANZARO 1-0

MARCATORI: 1’ st Raffini (P).

PAGANESE (3-5-2): Campani; Cigagna, Sbampato, Sirignano (42‘ st Cernuto); Mattia (42’ st Schiavino), Onescu, Bramati (32’ st Volpicelli), Gaeta (18’ st Zanini), Squillace; Diop (18’ st Carotenuto), Raffini. A disposizione: Bovenzi, Fasan, Esposito, Di Palma, Bonavolontà, Scarpa, Antezza. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

CATANZARO (4-3-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli (6’ st Garufo), Contessa (30’ st Grillo); Baldassin (6’ st Porcino), Risolo, Verna; Casoli; Evacuo, Di Massimo (14’ st Jefferson). A disposizione: Mittica, Iannì, Cusumano, Salines, Gatti, Riccardi, Cristiano, Schimmenti. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese.

Assistenti arbitrali: Fabio Pappagallo di Molfetta e Mauro Dell’Olio di Molfetta.

Quarto ufficiale: Fabio Natilla di Molfetta.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Risolo (C), Mattia (P), Di Massimo (C), Sirignano (P), Contessa (C), Scognamillo (C)

NOTE: Angoli: 5-5. Recupero: pt 1’, st 5’.

