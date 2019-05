Calcio: Palermo; club chiede al Coni stop a playoff

PALERMO, 17 MAGGIO - Lo staff di avvocati del Palermo calcio a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni per "sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà della decisione presa ieri della corte federale di appello". La società di viale del Fante passa al contrattacco dopo che la corte federale di appello ha respinto l'istanza di rinvio cautelare di play-off e play-out che era stata presentata dal Palermo mercoledì.

Lo staff di legali rosanero formato da Francesco Pantaleone, Antonino Gattuso, Francesca Trinchera, Gaetano Terracchio e Francesco Di Ciommo ha ravvisato gli estremi per chiedere che vengano interrotti i play-off che dovrebbero scattare oggi alle 21 con la disputa della prima delle due partite preliminari previste fra Spezia e Cittadella. Il collegio di garanzia del Coni oggi si deve pronunciare sul parere chiesto ieri dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a proposito della legittimità del provvedimento adottato dal consiglio di Lega di B di annullare la disputa dei play-out vista la retrocessione del Palermo in Serie C stabilita dalla sentenza di primo grado del tribunale federale nazionale, adesso dovrà stabilire anche se i play-off che inizieranno oggi sono da sospendere o meno.