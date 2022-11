Calcio. Pescara-Catanzaro, a disposizione per i GialloRossi 1500 i biglietti

CATANZARO, 22 NOV. - Salgono a 1.500 i biglietti messi a disposizione della tifoseria giallorossa in occasione della partita Pescara-Catanzaro in programma domenica allo stadio “Adriatico”.

Si aggiungono infatti altri 778 tagliandi ai 722 già staccati. La società abruzzese ha destinato agli ospiti l’intera Curva Sud, settore per il quale sarà possibile acquistare i nuovi biglietti e nel quale saranno indirizzati anche i tifosi che hanno già acquistato il tagliando per il “Settore Ospiti”.

I tifosi giallorossi che hanno invece acquistato biglietti per altri settori dello stadio sono invitati ad annullarli e ad acquistarli per il settore Curva Sud. Si tratta di una particolare dimostrazione di sensibilità nei confronti dei sostenitori del Catanzaro da parte dei responsabili delle Forze dell’Ordine e del Gos di Pescara, che hanno effettuato per la prima volta questa deroga, e ai quali va il ringraziamento della società giallorossa. La vendita dei 778 nuovi tagliandi partirà nelle prime ore di questo pomeriggio.