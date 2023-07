Calcio. Playoff, ecco i convocati per Crotone-Foggia mister Zauli presenta la gara di ritorno. Video

Calcio. Playoff, ecco i convocati per Crotone-Foggia- Sono 25 i convocati da mister Zauli per la gara di ritorno del secondo turno nazionale playoff contro il Foggia in programma domani allo Scida alle ore 20.30.

Ecco l’elenco:

Playoff, Video conferenza stampa di mister Zauli presenta Crotone-Foggia



1 DINI (GK)

2 GIRON

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 BOVE

7 D’URSI

9 GOMEZ

10 PETRICCIONE

11 CERNIGOI

13 VITALE

14 MOGOS

15 PAPINI

18 GIGLIOTTI

19 TRIBUZZI

21 CARRARO

22 BRANDUANI (GK)

23 CRIALESE

24 KARGBO

26 CALAPAI

27 D’ERRICO

32 CHIRICÒ

36 SPALTRO

40 LUCANO (GK)

77 PANNITTERI

86 AWUA

Diffidati: Kargbo e Mogos.