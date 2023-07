Calcio Playoff. Scontri allo stadio Rigamonti: Quattro ultras arrestati. I dettagli

Calcio Playoff Quattro arresti a Brescia per gli scontri allo stadio. Ai domiciliari quattro ultras della squadra lombarda

BRESCIA, 04 GIU - Sono scattati i primi quattro arresti per gli scontri avvenuti giovedì sera al termine di Brescia - Cosenza, gara che ha sancito la retrocessione in serie C dei lombardi dopo 38 anni.



Il pm Carlotta Bernardini, come riporta Il Giornale di Brescia, ha firmato quattro arresti in differita di altrettanti tifosi del Brescia che sono ai domiciliar

Gli arresti dovranno essere convalidati domani dal giudice. Determinanti i tanti video agli atti dell'indagine inseriti nell'informativa della Digos della Questura di Brescia che sta ricostruendo i molti episodi violenti avvenuti dentro e fuori lo stadio Rigamonti. (Ansa).