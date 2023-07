Calcio. PlayOff ritorno. Crotone-Foggia: Info Biglietti. Ecco i prezzi dei tagliandi, punti prevendita esterni, on-line su VivaTicket e settore ospiti, i dettagli

Secondo Turno Playoff Nazionale, info biglietti per Crotone-Foggia

Il Football Club Crotone comunica di aver ricevuto da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico – organizzatrice dell’evento – l’autorizzazione per la messa in vendita dei biglietti per Crotone-Foggia, gara valevole per il ritorno del Secondo Turno Playoff Nazionale in programma mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida.

SETTORE INTERO RIDOTTO CURVA SUD € 5,00 -- TRIBUNA DISTINTI LATERALE € 10,00 -- TRIBUNA DISTINTI CENTRALE € 10,00 -- TRIBUNA PRINCIPALE AKTA € 14,00 € 10,00 TRIBUNA PRINCIPALE CENTRALE € 14,00 € 10,00 TRIBUNA VIP € 25,00 € 14,00 TRIBUNA SUOERVIP € 50,00 € 20,00

AVVIO VENDITA E PRELAZIONE

La vendita prenderà il via alle ore 16 di oggi, lunedì 29 maggio e sarà riservata esclusivamente agli abbonati alla stagione regolare 2022/23 e sarà possibile presso il Ticket Point ufficiale, online sul sito web VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket abilitati: In questa fase di prelazione gli abbonati potranno conservare settore, fila e posto. La fase di prelazione sarà attiva fino alle ore 10 di mercoledì 31 maggio.

Per gli utenti in possesso di abbonamento caricato su tessera “bianca” (non con grafica personalizzata con logo FC Crotone) quando si effettua l’acquisto sul sito web di VivaTicket è necessario aggiungere 5 zeri prima del codice abbonamento.

VENDITA LIBERA

La vendita libera sarà attiva dalle ore 12 di domani, martedì 30 maggio.

MODALITÀ D’ACQUISTO E ORARI TICKET POINT

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket abilitati.

Il Ticket point ufficiale di via G. Di Vittorio sarà aperto oggi, lunedì 29 maggio, dalle ore 16 alle ore 19. Domani sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e mercoledì, il giorno della partita, dalle 9 alle 13 e dalle 15 fino al fischio d’inizio previsto per le 20.30.

SETTORE OSPITI

La vendita del Settore Ospiti (500 posti) al prezzo di Euro 5, inizierà oggi, lunedì 29 maggio, dalle ore 16 e sarà attiva solo per i residenti in provincia di Foggia mentre dalle ore 12 di domani, martedì 30 maggio, sarà attiva anche per i residenti nelle altre province. La vendita , come da normativa vigente, sarà attiva fino alle ore 19 di domani.

ACCREDITI FIGC/AIA/CONI/OSSERVATORI

Le richieste di accredito dei tesserati FIGC/AIA/CONI/OSSERVATORI dovranno pervenire all’indirizzo [email protected] entro le ore 21 di lunedì 29 maggio. Le richieste pervenute oltre tale termine e le richieste verranno automaticamente respinte.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza compilando l’apposito modulo di contatto sul sito web di VivaTicket ( https://shop.vivaticket.com/it/assistenza/form) o inviando una mail all’indirizzo [email protected].