Calcio: revoca sciopero serie C, Ghirelli "da domani si gioca". N.1 Lega Pro: "Lavorato in sinergia per obiettivo comune".

ROMA, 25 SET - "Si gioca. Da domani ha ufficialmente inizio il campionato Serie C 2020-2021". Queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro dopo la revoca dello sciopero dei calciatori.

"E' un fatto estremamente positivo - ha aggiunto - Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l'obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l'AIC, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare.

Un ringraziamento particolare - ha concluso Ghirelli - va al presidente Gravina per l'importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi".