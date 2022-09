Calcio: Roma, Fonseca, trovato assetto per giocare bene. Stroppa: nel 2° tempo potevamo recuperare

Calcio: Roma; Fonseca, trovato assetto per giocare bene. Stroppa: nel secondo tempo potevamo recuperare

CROTONE, 06 GEN - Non doveva esserci allo Scida di Crotone, Paulo Fonseca. Invece è arrivato giusto stamattina per godersi la sua Roma maltrattare la squadra calabrese. Poteva anche restare a casa il tecnico romano visto che la squadra sembra una macchina perfetta al di là dei calciatori che mette in campo. Come Borya Mayoral, che ha sostituito Edin Dzeko, ed è stato autore di una doppietta. Il tecnico portoghese non esclude la possibilità di utilizzarli insieme, anche se non subito.



"La squadra con questo modulo - dice Fonseca - sta giocando bene. Non ho necessità di cambiare, ma in futuro potrebbe essere una possibilità". Dopo la trasferta in Calabria la Roma è attesa domenica alla prova Inter. Fino ad ora i giallorossi hanno mostrato di poter ambire alla testa della classifica, ma contro i nerazzurri dovranno confermare le loro qualità: "Per noi - evidenzia Fonseca - è importante vincere tutte le partite. Non importa l'avversario. L'Inter è una bellissima squadra.



Certo sarà diversa rispetto al Crotone, ma vogliamo giocare per vincere. Con tutte le grandi abbiamo giocato per vincere". Stroppa analizza la sconfitta del Crotone con lucidità. "Nel primo tempo, siamo stati poco bravi a livello caratteriale, ma nella ripresa potevamo anche rimettere in piedi la partita. Bisogna correre ai ripari in difesa, è vero.



Non sbagliamo l'approccio, ma l'atteggiamento. Con l'Inter e e con la Roma abbiamo preso gol evitabili, serve più qualità nel modo di difendere. La Roma ha meritato il risultato ma noi negli episodi non siamo stati bravi. Qualcuno dei nostri aveva timore nel giocare la palla. Però possiamo fare meglio e lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo: rischiavamo un passivo più ampio, ma abbiamo giocato con equilibrio, in modo più semplice e pratico.



Abbiamo avuto le nostre occasioni e segnare. Peccato perché potevamo andare sul 3-2 e riaprire la partita nel finale". Il tecnico del Crotone guarda con fiducia al mercato: "Con qualche innesto questa squadra può fare tanto. C'è unità di intenti con la società, sappiamo chi può servirci e credo che la dirigenza si orienterà in questo senso".