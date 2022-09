Calcio: Sassuolo-Milan a Mariani, Abisso quarto uomo

ROMA, 18 DIC - Maurizio Mariani di Aprilia è l'arbitro designato per Sassuolo-Milan, gara valida per la 13/a giornata del campionato di serie A in programma domenica 20 dicembre alle 15.

Quarto uomo della gara sarà Rosario Abisso di Palermo, "protagonista" delle veementi proteste del Torino ieri per l'espulsione di Singo durante la sfida con la Roma. Per quanto riguarda le altre designazioni, l'anticipo di sabato tra Parma e Juventus sarà diretto da Calvarese di Teramo.

Daniele Orsato di Schio è stato invece designato per Lazio-Napoli (domenica ore 20.45), mentre Inter -Spezia sarà diretta da Michael Fabbri di Ravenna.



l'Inter tenta il sorpasso, Napoli vuol ripartire. Nerazzurri inseguono sesto successo di fila



La 13esima giornata di campionato propone sfide interessanti che potrebbero provocare scossoni nella parte alta della classifica. La Juventus va a Parma e non può perdere altri punti. Gli esperti di Sisal Matchpoint prevedono un immediato riscatto dei bianconeri, la squadra di Pirlo è infatti favorita a 1.36, attenzione però perché il Parma è riuscito a fermare sia Milan che Inter, anche se il successo gialloblù sembra difficile, a 8.50, il pareggio si gioca a 5.00. Cristiano Ronaldo deve farsi perdonare il rigore sbagliato: il suo goal si gioca a 1.55, una doppietta è a 3.60.



L'Inter insegue il sesto successo consecutivo nel match con lo Spezia. Gara in discesa per i nerazzurri, a 1.35, per l'impresa dei liguri a San Siro si sale a ben 11 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 6.25. Il Milan deve difendere il primo posto a Sassuolo. Il successo rossonero è a 1.95, contro il 3.60 dei padroni di casa e il 3.75 del pareggio. Esame importante per la Roma al Gewiss Stadium di Bergamo.



I giallorossi si sono portati al terzo posto in classifica, l'Atalanta invece, ha vinto solo una delle ultime 5 partite e deve riprendere il ruolino di marcia Champions al più presto, potrebbe tornare al successo con i capitolini, opzione a 2.20, il blitz romanista vale 3.00 mentre il pareggio viaggia a 3.75. La sfida tra Atalanta e Roma negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo, anche stavolta non mancheranno i goal, con l'Over 2.50 a 1.48 e l'opzione che entrambe segnino almeno due goal a 3.75.



La 13esima giornata si conclude con il big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, per entrambe è vietato sbagliare e la sfida appare in bilico: avanti gli azzurri, a 2.50, i biancocelesti inseguono a 2.80, il pareggio è a 3.40. Ciro Immobile è proposto marcatore a 2.25, accanto a lui Caicedo, in rete a 3.50. Nel Napoli conferma in attacco per Petagna, a 3.50, affiancato da Lozano, a 3.75.