Calcio Serie A. Atalanta-Monza 5-2: La Dea trionfa e conquista un posto in Europa League

Atalanta-Monza 5-2: la vittoria della Dea consente ai nerazzurri di approdare in Europa League. Tre reti di Koopmeiners: due nel primo tempo, la terza nella ripresa (79'). Segna anche Hojlund (74') e Muriel (90'+2'). A poco servono i gol del Monza, che va in rete con Colpani al 51' e con Petagna all'81'

Il match entra subito nel vivo al 4’ di gioco, con Caldirola che regala la palla a Koopmeiners, che conclude libero dal cuore dell'area, ma non trova la porta. Passano 3’ e Colpani rientra e conclude dalla distanza, Sportiello si allunga e allontana.

Al 12’ arriva la prima rete dell’Atalanta: su cross di Maehle da sinistra, Koopmeiners anticipa Carlos Augusto e di testa beffa Di Gregorio sul primo palo. Il Monza, in affanno, fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 22' un’altra azione rapida dell'Atalanta, che però indica un fuorigioco: cross basso di Zappacosta per l'inserimento di Maehle, che conclude sul fondo.

Al 26' altra palla persa da Caldirola, riparte l'Atalanta in contropiede con Hojlund, che conclude addosso a Di Gregorio. Dopo un minuto c’è la prima reazione del Monza: Colpani impegna sottomisura Sportiello, poi Carlos Augusto spara alto. Dopo la prima mezz’ora di gioco arriva anche la prima ammonizione (per il monzese Rovella).

Al 37' Zappacosta raccoglie una corta respinta di Pessina e di esterno destro manda fuori di poco. Ma è al primo minuto di recupero del primo tempo che la Dea raddoppia: Maehle scambia con Koopmeiners, che prima costringe alla parata Di Gregorio e poi ribadisce in rete sulla respinta.

Con due minuti di recupero si va negli spogliatoi, con un vantaggio di due reti sul Monza per i nerazzurri.

Secondo tempo

A pochi minuti dalla ripresa (è il 51’) il Monza accorcia le distanze: con un’azione manovrata, che coinvolge Caprari, Pessina e Rovella, assist finale di Dany Mota per il sinistro a giro da fuori area di Colpani, che da ex non esulta. Due minuti dopo l’Atalanta è ad un passo dal gol: Hojlund per un soffio non arriva alla deviazione sotto misura su un cross basso da sinistra.

Intanto, arrivano le prime sostituzioni: al 60' per la Dea, entra Okoli (5) ed esce Scalvini (42); entra Lookman (11) ed esce Pasalic (88). Al 63’ si segnala la seconda ammonizione per Izzo (Monza). Passa un minuto e si va al Var per un colpo di mano in area di Carlos Augusto. Ma l’arbitro Di Bello decide che non c’è rigore.

Altri 60 secondi dopo, terza ammonizione, stavolta per Toloi (Atalanta).

Al 67' è Gasperini ad essere espulso: stava protestando per una decisione dell'arbitro, che aveva fermato Hojlund lanciato a rete per un presunto tocco di mano. Nuove sostituzioni, al 69', per il Monza: entra Birindelli (19) ed esce Colpani (28), l’autore del primo gol monzese. Poi entra Marlon (4) ed esce Izzo (55). Si deve arrivare al 71' per la seconda espulsione della partita: ad abbandonare il campo di gioco è Marlon (Monza).

Il tris dei nerazzurri arriva al 74’ con Hojlund: Koopmeiners gli serve un assist perfetto che sotto misura, a porta vuota, deve solo appoggiare in rete. Ma la Dea non si accontenta e al 79’ va in rete per la quarta volta con Koopmeiners: l'olandese vede Di Gregorio leggermente fuori dai pali e, defilato sulla sinistra, quasi da centrocampo, lascia partire una parabola precisa ed imparabile.

Gli ultimi sprazzi di gioco concedono ai Bagai un sorriso con il secondo gol, messo in rete da Petagna all’81’: servito in area, difende la palla con la sua forza e poi con qualità supera Sportiello con un delicato scavetto. Poi si avvicendano due sostituzioni per il Monza e tre per i nerazzurri: all’82' entra Antov (26) ed esce Ciurria (84); entra Machin (7) ed esce Caprari (17). Per il team in vantaggio entra Muriel (9) ed esce Hojlund (17); entra Rossi (31) ed esce Sportiello (57); entra De Nipoti (48) ed esce Ederson (13).

Ma è nel recupero della ripresa, a pochi minuti dalla fine, che arriva la cinquina dell’Atalanta: Lookman pesca Muriel, il colombiano si invola e batte Di Gregorio sul primo palo! L’arbitro fischia all’8’ di recupero: i nerazzurri, battendo il Monza 5 a 2, accedono alla fase a gironi dell’Europa League.