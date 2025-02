Calcio Serie B 2024-2025: I protagonisti tra gol, assist e cartellini

La Serie B 2024-2025 sta regalando emozioni e sorprese, con alcuni giocatori che si stanno distinguendo non solo per numeri e statistiche, ma anche per caratteristiche tecniche e storie personali.

Diamo uno sguardo ai leader della stagione nelle principali categorie: gol, assist, ammonizioni ed espulsioni.

I Re del Gol: Iemmello in vetta, Esposito e Laurienté inseguono

Pietro Iemmello (Catanzaro) – Il bomber d’area con il fiuto del gol

Con 12 reti all’attivo, Pietro Iemmello si conferma come uno degli attaccanti più letali della Serie B. L’attaccante del Catanzaro è un centravanti vecchio stampo, abile a muoversi in area di rigore e letale sotto porta. Dotato di un ottimo controllo palla e di un grande istinto da finalizzatore, la classe 1992 è il punto di riferimento offensivo della squadra calabrese, capace di segnare con entrambi i piedi e con colpi di testa precisi.

Francesco Pio Esposito (Spezia) – Il talento emergente

Giovane, tecnico e con un gran fiuto del gol, Francesco Pio Esposito, classe 2005, sta vivendo una stagione da protagonista con lo Spezia. Con 11 gol, ha dimostrato di avere tutte le qualità per imporsi ad alti livelli. Attaccante moderno, abile sia spalle alla porta che in progressione, Esposito abbina forza fisica e agilità, rendendolo una minaccia costante per le difese avversarie.

Armand Laurienté (Sassuolo) – La fantasia al servizio del gol

Laurienté, con 10 reti, è uno dei giocatori più tecnici del campionato. Esterno offensivo dal dribbling ubriacante e dalla velocità impressionante, il francese è un’arma letale quando parte palla al piede. Il suo tiro a giro e la capacità di saltare l’uomo con facilità lo rendono un attaccante completo, capace di segnare e creare occasioni da solo. Dopo l’esperienza in Serie A, Laurienté sta dimostrando di essere ancora un talento fuori categoria in Serie B.

I Migliori Assist-man: Berardi guida la classifica, Quagliata si fa strada

Domenico Berardi (Sassuolo) – Il genio e la leadership

Leader indiscusso del Sassuolo, Domenico Berardi si conferma anche in Serie B un giocatore di un altro livello. Con 10 assist, l’esterno classe 1994 è il regista offensivo della squadra. Mancino raffinato, grande visione di gioco e una tecnica sopraffina: Berardi è il giocatore che accende la luce in ogni azione offensiva. Il suo piede sinistro è una sentenza quando si tratta di calci piazzati e cross, e il suo impatto è evidente in ogni partita.

Antonio Palumbo (Modena) – Il cervello della squadra

Con 9 assist, Antonio Palumbo è il metronomo del Modena. Centrocampista intelligente e dotato di grande qualità nei passaggi, è il fulcro del gioco dei gialloblù. Bravo a gestire il possesso e a trovare l’uomo libero, è il classico centrocampista che detta i tempi della manovra con visione e precisione.

Jari Vandeputte (Cremonese) – Il motorino della fascia

Velocità, dribbling e precisione nei cross: Jari Vandeputte, con 8 assist, è uno degli esterni più pericolosi del campionato. La sua capacità di percorrere la fascia con continuità e di mettere palloni precisi in area lo rende un’arma fondamentale per la Cremonese.

Giacomo Quagliata (Catanzaro) – Il terzino dal piede educato

A sorpresa, tra i migliori assist-man della Serie B si inserisce Giacomo Quagliata, esterno difensivo del Catanzaro, che ha già messo a referto 7 assist. Terzino di grande spinta, Quagliata è un giocatore moderno capace di sovrapporsi costantemente e fornire cross precisi ai compagni. La sua corsa e il suo dinamismo lo rendono un’arma fondamentale sulla fascia sinistra del Catanzaro, contribuendo non solo alla fase difensiva, ma anche alla costruzione offensiva della squadra.

I più ammoniti: Benali il più "cattivo"

Ahmad Benali (Bari) – Il guerriero del centrocampo

Con 10 ammonizioni, Ahmad Benali è il giocatore più "aggressivo" della Serie B. Centrocampista instancabile, è un vero mastino in mezzo al campo, sempre pronto a recuperare palloni e spezzare il gioco avversario con interventi decisi.

Giacomo Calò (Cesena) – Il regista dalla doppia faccia

Con 9 cartellini gialli, Giacomo Calò è un mix di qualità e quantità. Se da un lato è fondamentale nel costruire il gioco, dall’altro la sua aggressività nei contrasti lo porta spesso a rischiare l’ammonizione.

Aldo Florenzi (Cosenza) – La tenacia fatta centrocampista

Grinta e spirito di sacrificio caratterizzano Aldo Florenzi, che con 8 ammonizioni è uno dei più "fallosi" della Serie B.

I più espulsi: tre leader a pari merito

Julián Illanes (Carrarese) – Il muro difensivo

Difensore centrale roccioso, Illanes è uno dei pilastri della Carrarese. Con 2 espulsioni, è evidente il suo gioco duro e senza fronzoli.

Luka Lochoshvili (Cremonese) – La roccia che non si tira indietro

Forte fisicamente e sempre pronto a mettere il corpo in ogni contrasto, Lochoshvili è un difensore difficile da superare.

Marco Pompetti (Catanzaro) – Il mediano che non molla mai

Centrocampista che fa dell’intensità la sua caratteristica principale, Pompetti è un giocatore che lotta su ogni pallone. Con 2 espulsioni, è evidente che la sua voglia di primeggiare in ogni duello lo porti talvolta a eccedere nell’irruenza.

Serie B 2024-2025: uno spettacolo da seguire fino alla fine

Con attaccanti prolifici, assist-man di talento e guerrieri che non tirano mai indietro la gamba, questa stagione di Serie B è più combattuta che mai. Riuscirà Iemmello a mantenere la vetta dei marcatori? Berardi continuerà a dominare la classifica assist? E chi tra i giocatori più fallosi collezionerà più cartellini?

Una cosa è certa: il campionato cadetto continua a regalare spettacolo, emozioni e storie da raccontare.