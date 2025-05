Calcio Serie B 2024-25: cambio data per il PLAYOUT, PLAYOFF al via il 17 maggio

Tempo di lettura: ~2 min

Serie B, ufficiale: il ritorno del playout slitta al 26 maggio. Resi noti anche gli orari dei playoff

Milano – 10 maggio 2025 – Cambia il calendario della Serie BKT 2024/2025: il ritorno del playout per la permanenza in cadetteria si giocherà lunedì 26 maggio alle ore 20:30, due giorni dopo rispetto alla data inizialmente prevista. La decisione, annunciata con il Comunicato Ufficiale n. 202 della Lega B, arriva a seguito di un confronto con le società coinvolte e il Consiglio Direttivo, e mira a garantire un maggiore recupero fisico e mentale alle squadre, alla vigilia di una sfida decisiva per la salvezza.

La modifica, adottata direttamente dal Presidente Paolo Bedin, è stata possibile grazie all’art. 27 dello Statuto LNPB e non ha richiesto un passaggio assembleare, trattandosi dello spostamento di una singola gara. La partita d’andata resta invece confermata per lunedì 19 maggio, sempre alle 20:30, sul campo della 17ª classificata.

Ma non è tutto: la Lega ha anche ufficializzato le date e gli orari delle partite di playoff, che decreteranno l’ultima promozione in Serie A. Il turno preliminare, con gare secche, si giocherà sabato 17 maggio: alle 17:15 si affronteranno 6ª contro 7ª, mentre alle 19:30 toccherà a 5ª contro 8ª. Le semifinali, strutturate su andata e ritorno, si disputeranno tra il 21 e il 25 maggio, mentre la finale è fissata per giovedì 29 maggio (andata) e domenica 1° giugno (ritorno), sul campo della squadra meglio classificata in regular season.

In sintesi:

Playout andata: lunedì 19 maggio ore 20:30 (17ª vs 16ª)

Playout ritorno: lunedì 26 maggio ore 20:30 (16ª vs 17ª)

Playoff turno preliminare: sabato 17 maggio

Finale playoff: 29 maggio (andata) – 1° giugno (ritorno)

Con la stagione ormai agli sgoccioli, ogni partita sarà carica di tensione e significato. Tra sogni di Serie A e lotte per non retrocedere, la Serie B promette un finale al cardiopalma.

Clicca QUI per il Comunicato Ufficiale