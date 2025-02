Catanzaro-Cittadella 1-0, vittoria di misura ma più che meritata per i giallorossi

Il Catanzaro s’impose sui veneti al termine di una gara dominata. Il risultato sarebbe potuto essere certamente con un maggiore scarto se non fosse stato per una rete annullata e diverse altre occasioni sciupate.

Per l’anticipo della ventiseiesima giornata di campionato, settima di ritorno, al Ceravolo il Catanzaro affronta il Cittadella. I veneti stanno attraversando un buon periodo di forma, reduci da due vittorie esterne consecutive.

Il Cittadella è un avversario ormai esperto della serie B che fa delle ripartenze la sua arma migliore.

Entrambe le formazioni sono alla ricerca della continuità di risultati e di prestazioni.

Mister Caserta conferma dal 1’ Pagano e Cassandro, autori di buone prestazioni nelle ultime uscite dei giallorossi.

A fare coppia con Iemmello nel reparto avanzato il tecnico melitese ha deciso di dare una chance a Biasci che da qualche giornata non si vedeva sul rettangolo di gioco dal 1’.

Nella giornata dedicata agli innamorati il popolo giallorosso ha dimostrato il suo amore per i giallorossi accorrendo allo stadio a sostenere la squadra.

La prima frazione di gioco offre pochi spunti di cronaca.

Parte subito bene il Catanzaro con un bel lancio di Iemmello in area che non viene però sfruttato adeguatamente dai compagni.

Al 14’ tiro insidioso di Iemmello che esce di poco a lato alla destra della porta del Cittadella.

Il Catanzaro imposta il gioco in modo costante dimostrando un netto predominio territoriale e rendendosi protagonista di qualche buona manovra che ma la difesa granata è ben piazzata e respinge colpo su colpo ogni potenziale attacco.

Al 25’ tiro di Pagano deviato in angolo da un difensore. Sugli sviluppi dell'azione nuovo tiro per i giallorossi facilmente bloccato a terra dal portiere veneto.

Al minuto 38 palo colpito da Brighenti al termine di una bella azione da parte del Catanzaro.

Buono spunto di Pagano al 44’ che dopo un paio di dribbling conclude a rete ma il suo tiro è facilmente bloccato dall'estremo difensore veneto.

La prima azione nella ripresa è del Cittadella che con Pandolfi costringe Pigliacelli a deviare in angolo.

Al 49’ è Quagliata a mettere al centro una palla che è una via di mezzo tra un tiro e un cross con la sfera che si perde sul fondo.

D’Alessandro che era subentrato pochi minuti prima, al 63’ s’invola sulla fascia destra e impegna severamente il portiere del Cittadella.

L’esterno dei giallorossi è sfortunato in quanto subito dopo l’azione è costretto ad uscire dal campo sostituito da Situm.

Vantaggio del Catanzaro al 65’ con il suo capitano Iemmello che approfitta di un’indecisione dei difensori che cincischiano sulla loro trequarti. Il bomber elude il portiere e insacca.

Con questa rete, la 13ma stagionale, Iemmello consolida la vetta della classifica marcatori della serie B.

Dopo 2’ ancora Iemmello che di testa non sfrutta al meglio un bel cross di Quagliata.

Al 78’, con gli ingressi di Coulibaly e Pompetti, cambiano i due terzi della mediana dei giallorossi con Petriccione che in cabina di regia continua a settare i tempi di gioco.

Il Cittadella prova qualche timida azione ma non riesce a impensierire l’attenta retroguardia giallorossa.

Al 91’ Iemmello, sempre lui, raddoppia al termine di una bella azione manovrata ma l’arbitro su segnalazione del VAR annulla per presunto fuorigioco di La Mantia.

Dopo 7 ingiustificati minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della gara. Insufficiente la sua direzione per una serie di decisioni molto discutibili che hanno caratterizzato l'intera durata del match indispettendo non poco il pubblico sugli spalti.

Una vittoria per il Catanzaro con il minimo scarto ma il risultato è bugiardo poiché i giallorossi hanno ampiamente dominato. Era importante ottenere i 3 punti contro una squadra molto rognosa contro la quale non è facile trovare spazi per l’ottimo atteggiamento difensivo messo in campo da mister Dal Canto.

Maurizio Martino

Tabellino

Catanzaro – Cittadella 1-0 (0-0 a fine primo tempo)

Marcatori: 20’ st Iemmello (CAT)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro (dal 12’ st D’Alessandro, dal 18’ st Situm), Pontisso (32’ st Coulibaly), Petriccione, Pagano (32’ st Pompetti), Quagliata; Iemmello, Biasci (12’ st La Mantia)

A disposizione: Gelmi, Ilie, Seck, Buso, Maiolo, Corradi, Pittarello

All. Caserta

Cittadella (3-5-2): Maniero; Matino, Capradossi, Salvi (35’ st Voltan); Masciangelo, Tessiore (25’ st Carissoni), Amatucci, Vita (35’ st Desogus), D’Alessio (25’ st Palmieri); Okwonkwo (35’ st Rabbi), Pandolfi

A disposizione: Cardinali, Tronchin, Pavan, Rizza, Picinini, Cecchetto

All. Dal Canto

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Di Iorio – Barone

IV: Allegretta

Var: Miele

AVar: Pagnotta

Calci d’angolo: 5 Catanzaro, 2 Cittadella

Recuperi: 1’ pt, 7’ st

Spettatori: 8458 (20 ospiti)

Ammonizioni: 25’ st Pontisso (CAT)