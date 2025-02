Calcio Serie B, 27ª giornata: Spezia-Catanzaro 0-1. La decide la prima rete stagionale di Pittarello

LA SPEZIA 23 FEB. – Il big match della ventisettesima giornata prende la direzione di Catanzaro, al termine di una gara intensa dall’inizio alla fine, con un super Pigliacelli che conserva in diverse circostanze la rete vincente di Pittarello, siglata alla mezzora della ripresa, cancellando lo zero stagionale quanto a reti fatte.

Gara immediatamente combattuta con qualche rudezza di troppo (4 cartellini gialli nei primi 17’), con lo Spezia subito proiettato in avanti. Al 12’ l’arbitro accorda un rigore per lo Spezia per un presunto fallo di Brighenti su Francesco Pio Esposito, ma dopo 2’ l’arbitro torna sulla propria decisione su segnalazione del Var e l’attaccante ligure viene sanzionato con un cartellino giallo.

Al 22’ arriva la prima conclusione del pomeriggio ad opera di Francesco Pio Esposito che aggancia in area e conclude con Pigliacelli attento. Al 28’ risponde Iemmello con un tiro centrale che non crea problemi a Chichizola ed al 35’ ci prova Pagano senza troppa convinzione e fortuna. Il pericolo più nitido arriva al 37’ con Pompetti che spreca il suo sinistro da ottima posizione spedendo alto, mentre al 44’ Quagliata, servito in verticale da Petriccione e contrastato da Reca, calcia debole. Brivido finale del primo tempo all’ultimo assalto, al 4’ di recupero, col sinistro di Francesco Pio Esposito che termina di poco a lato.

Ripresa con mister D’Angelo che spedisce immediatamente nella mischia Lapadula. Le squadre si fronteggiano e su ogni pallone in ogni zona del campo con lo Spezia che al 9’ ha tre occasionissime nella stessa azione col palo di Francesco Pio Esposito. Il Catanzaro soffre ma reagisce senza arretrare troppo, ci prova La Mantia al 10’ con un colpo di testa che però termina alto. Lapadula al 19’ impegna Pigliacelli che si rifugia in corner, sugli sviluppi tanta confusione in area giallorossa ma il Catanzaro sbroglia e, con l’aiuto del Var, l’arbitro punisce col rosso il fallo di Lapadula su Petriccione. Spezia in 10 ma sempre in avanti generosamente, mister Caserta effettua le prime sostituzioni avvicendando Brighenti già ammonito e mandando in campo Pittarello, sempre alla ricerca della prima rete stagionale che non tarda ad arrivare. Alla mezzora, infatti, l’attaccante giallorosso difende bene palla in area, si gira e col destro trova l’angolo giusto alla destra di Chichizola sbloccando il risultato. Lo Spezia ha un sussulto al 33’ con la conclusione di Reca che non trova lo specchio della porta. Candelari e Francesco Pio Esposito al 38’ impattano su un super Pigliacelli che salva il risultato, ma la pressione spezzina rimane alta anche nel finale, sempre Pigliacelli fa un altro miracolo al 45’ a mano aperta, poi c’è tempo per il rosso a Quagliata, i padroni di casa mancano in lucidità e i giallorossi vincono superando in classifica la Cremonese.

Carlo Talarico

Il tabellino:

SPEZIA-CATANZARO 0-1

MARCATORI: 30’ st Pittarello (C).

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju (40’ st Colak); Aureli, Degli Innocenti (28’ st Kouda), Esposito S., Bandinelli (35’ st Candelari), Reca (35’ st Vignali); Esposito F.P. Di Serio (1’ st Lapadula). A disp.: Gori, Ferrer, Giorgheschi, Benvenuto, Djankpata, Nagy, Falcinelli. All.: D’Angelo.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (25’ st Antonini), Scognamillo, Bonini; Situm (36’ st Cassandro), Pompetti (36’ st Ilie), Petriccione, Pagano, Quagliata; Iemmello (40’ st Coulibaly), La Mantia (25’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Corradi, Maiolo, Seck, Buso, Basci. All.: Caserta.

ARBITRO: La Penna di Roma 2.

Assistenti arbitrali: Laudato e Cortese.

Quarto uomo: Nigro.

Var: Patera. Avar: Di Marco.

ESPULSO: 21’ st Lapadula (S), 48’ st Quagliata (C), 51’ st un esponente dello staff dello Spezia.

AMMONITI: Bandinelli (S), Esposito F. P. (S), Bonini (C), Esposito S. (S), Hristov (S), Situm (C), Brighenti (C), Lapadula (S), Pompetti (C), Vignali (S).

NOTE: spettatori 9.500 (999 tifosi ospiti), incasso non comunicato. Angoli: 4-1 per lo Spezia. Recupero: pt 4’, st 7’.