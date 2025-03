Calcio Serie B, 28ª Catanzaro-Reggiana 1-1: emozioni e tensione al "Ceravolo", il VAR protagonista

CATANZARO - Finisce in parità la sfida tra Catanzaro e Reggiana allo stadio Nicola Ceravolo, con un 1-1 che lascia l’amaro in bocca ai giallorossi di Fabio Caserta. La squadra calabrese, nonostante l’assedio finale, non è riuscita a trovare la rete della vittoria, complice una Reggiana ordinata e compatta in difesa.





La Cronaca del match: botta e risposta tra Vido e Scognamillo





La partita si sblocca al 15’ con il vantaggio degli ospiti: Manuel Marras aggancia un lancio dalle retrovie e serve Lorenzo Ignacchiti, che di prima intenzione libera Luca Vido. L’attaccante granata non sbaglia davanti a Pigliacelli, portando avanti la Reggiana.





Il Catanzaro reagisce con carattere e prende in mano il pallino del gioco, sfiorando più volte il pareggio con Iemmello e Brighenti. La Reggiana si difende con ordine, chiudendo gli spazi e concedendo solo conclusioni dalla distanza. Nel secondo tempo, gli uomini di Caserta aumentano la pressione, collezionando occasioni su calci da fermo e azioni corali.





Il gol del pari arriva al 75’: Mario Situm crossa perfettamente per Iemmello, che serve Stefano Scognamillo. Il difensore giallorosso calcia di prima intenzione e batte Bardi, facendo esplodere il "Ceravolo". Una rete pesantissima che rianima il Catanzaro, pronto a tentare il tutto per tutto nei minuti finali.





VAR decisivo e assalto finale giallorosso





Nel finale, la tensione è alle stelle. Il VAR interviene più volte, prima per convalidare il gol del Catanzaro e poi per valutare un contatto in area tra Brighenti e un difensore granata. Gli ultimi minuti vedono i padroni di casa spingere con tutte le forze alla ricerca del gol vittoria: Antonio Vergara ci prova in spaccata, ma la palla finisce alta di poco. Nonostante il forcing, la Reggiana resiste e porta a casa un punto prezioso.





Le parole dei protagonisti





Nel post-partita, Fabio Caserta ha sottolineato la prestazione della squadra: "Abbiamo creato tanto, peccato non aver trovato il secondo gol. L'atteggiamento è quello giusto, continueremo a lavorare per migliorare." Dall’altro lato, William Viali si è detto soddisfatto: "Abbiamo sofferto, ma i ragazzi hanno dimostrato grande compattezza. Questo è un punto importante per il nostro cammino."





Classifica e prossimi impegni





Con questo pareggio, il Catanzaro mantiene la propria posizione in zona playoff, ma dovrà dare continuità ai risultati nelle prossime sfide. La Reggiana, invece, continua la sua lotta per la salvezza, guadagnando un punto prezioso in un campo difficile.





Il prossimo impegno vedrà i giallorossi affrontare un'altra sfida chiave in ottica promozione, mentre la Reggiana cercherà punti fondamentali in casa. Il campionato entra nella fase decisiva, e ogni partita sarà determinante per gli obiettivi stagionali.





Tabellino





Catanzaro – Reggiana 1-1 (0-1 a fine primo tempo)









Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo (38’ st Buso), Bonini; Cassandro, Pontisso (12’ st Pompetti), Petriccione, Pagano (21’ st Seck), Situm; Pittarello (38’ st Biasci), Iemmello.

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Antonini, Compagnon, Ilie, La Mantia, Coulibaly, Corradi

All. Caserta





Reggiana (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Sosa, Meroni, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Marras (22’ st Vergara), Portanova (27’ st Girma), Vido (21’ st Gondo)

A disposizione: Sposito, Cigarini, Fiamozzi, Pettinari, Maggio, Urso, Kumi, Kabashi, Nahounou

All. Viali





Arbitro: Sacchi





Assistenti: Pagliardini – Ricci





IV: Toro





Var: Gualtieri





AVar: Dionisi





Calci d’angolo: 9 Catanzaro, 3 Reggiana





Recuperi: 2’ pt, 6’ st





Ammonizioni: 37’ pt Reinhart (R), 45’+2’ pt Iemmello (C), 45’+2’pt Vido (R), 25’ st Gondo (R), 26’ st Caserta (ndc), 33’ st Scognamillo (C), 36’ st Brighenti (C)





Marcatori: 14’ pt Vido (R), 29’ st Scognamillo (C)