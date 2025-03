Calcio Serie B, 29ª giornata: Cremonese-Catanzaro 4-0. Pomeriggio da dimenticare per i giallorossi

CREMONA 8 MAR. – Dopo 10 risultati utili consecutivi il Catanzaro si piega allo strapotere della Cremonese che domina e infligge un passivo pesante ai giallorossi (ancora 4 reti come nella semifinale play off dello scorso 25 maggio), riconquistando il 4° posto dopo l’interregno giallorosso in quella posizione durato due settimane. L’assenza nel Catanzaro di capitan Iemmello ha pesato oltremodo in un pomeriggio storto per la formazione di Fabio Caserta, letteralmente crollata nella ripresa.

Padroni di casa subito in avanti: al 10’ De Luca e Pickel arrivano di un soffio in ritardo sul pallone basso di Johnsen mentre al quarto d’ora De Luca calcia centrale e Pigliacelli la fa sua senza problemi. Ancora Cremonese al 27’ con Castagnetti per Azzi che, all’altezza del vertice destro dell’area piccola, calcia sull’esterno della rete. Il Catanzaro si fa vedere con un traversone dalla destra di Pontisso al 28’, con Fulignati che allontana il pericolo coi pugni. Poi la rete che spariglia le carte: al 31’ Pittarello perde palla con un retropassaggio verso Antonini con Johnsen che si avventa sul pallone e batte Pigliacelli con freddezza e precisione. Il Catanzaro manca di peso in avanti e si fa vedere giusto con una conclusione alta di Pompetti (38’).

La ripresa parte col Catanzaro che cerca il pari andando vicino a trovarlo al 4’ con una conclusione pericolosa di Pittarello, servito da Pontisso, ma la palla sfila di poco alla destra della porta difesa da Fulignati, sull’azione successiva ci provano Johnsen e Vandeputte ma Pigliacelli è attento sulla prima conclusione, mentre la seconda termina fuori. Ripresa viva con altri brividi: al 6’, ancora Johnsen libera un destro centrale con Pigliacelli che para in due tempi, mentre all’11 difesa giallorossa incerta col solito Johnsen che calcia incredibilmente sul palo. Caserta cambia tre uomini nella speranza di rimettere in piedi la gara nell’ultima mezzora, ma immediatamente De Luca colpisce di testa e per poco non beffa Pigliacelli.

Il 2-0 arriva in contropiede con Ravanelli servito magistralmente da Vandeputte con un tiro imparabile ed al 24’ un braccio largo di Pagano in area è rigore per la Cremonese con De Luca che trasforma un minuto dopo spiazzando Pigliacelli e chiudendo, di fatto, la contesa. La Cremonese però non si ferma qui e, approfittando di altri errori difensivi, firma la quaterna con la doppietta di Johnsen su assist di De Luca che fanno quello che vogliono da un lato all’altro dell’area.

C’è ancora spazio nel finale per altre giocate di Johnsen che va vicino alla tripletta personale, ma il risultato non cambia col Catanzaro che ci prova una volta con Pompetti (39’). Termina 4-0 per la Cremonese, col Catanzaro che approccia nel peggiore dei modi al prossimo turno che lo vedrà al Ceravolo ospitare il Cosenza.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CREMONESE-CATANZARO 4-0

MARCATORI: 31’ pt Johnsen (Ce), 20’ st Ravanelli (Ce), 25’ st De Luca (Ce rig.), 31’ st Johnsen (Ce).

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ravanelli, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri (1’ st Zanimacchia), Pickel (35’ st Gelli), Castagnetti, Vandeputte (35’ st Collocolo), Azzi; Johnsen (43’ st Bonazzoli), De Luca (35’ st Nasti). A disp.: Drago, Tannander, Antov, Majer, Folino, Moretti. All.: Stroppa.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini (35’ st Ilie); Situm (14’ st Cassandro), Pompetti, Petriccione (41’ st Coulibaly), Pontisso (14’ st Pagano), Quagliata; Pittarello, Biasci (14’ st Buso). A disp.: Gelmi, Corradi, Brighenti, Compagnon, Seck, Maiolo, La Mantia. All.: Caserta.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco.

Assistenti arbitrali: Bahri e Ceolin.

Quarto uomo: Renzi.

Var: Maggioni. Avar: Manganiello.

AMMONITI: Barbieri (Ce), Antonini (Cz).

NOTE: spettatori 10.462 (6.313 abbonati; 1.376 tifosi ospiti), incasso non comunicato. Angoli: 7-1 per la Cremonese. Recupero: pt 2’, st 3’.

