Calcio Serie B, 31ª giornata: Modena-Catanzaro 2-1. Non basta la rete del pari di Iemmello

MODENA 29 MAR. – Vince il Modena contro un Catanzaro che dopo aver accusato il colpo del primo vantaggio canarino era riuscito portarsi in parità nella ripresa, senza riuscire, però, a contenere la grande voglia della formazione allenata da Mandelli di cancellare un periodo nero.

Inizia in avanti il Modena, anche se è il Catanzaro a tenere palla. Prima occasione al quarto d’ora per i canarini sulla palla invitante di Caso dalla sinistra per Palumbo che manca l’impatto e guadagna solo un corner.

Al 27’ non vale una rete di Buso per una posizione irregolare di Iemmello dopo un doppio scambio con Ilie.

Sull’altro fronte Palumbo ci prova alla mezzora col sinistro, ma Pigliacelli blocca in sicurezza.

La rete che sblocca il risultato è di Magnino (32’) che si avventa sulla palla respinta di Scognamillo e libera un destro in diagonale sugli esiti di un’azione originata da una palla persa in uscita da Iemmello. A questo punto il Catanzaro cerca di manovrare più alto ma mancano sbocchi offensivi efficaci e rimane inconcludente per il resto del tempo.

Caserta affronta il secondo tempo avvicendando gli esterni chiedendo a Cassandro e Compagnon profondità, mentre il Modena inserisce Gliozzi per Mendes.

Al 6’ Palumbo per Gliozzi che termina a terra su un presunto tocco di Brighenti ma l’arbitro non ha esitazioni e sanziona col giallo l’attaccante di casa.

Un minuto dopo Scognamillo da centro area colpisce male e la palla termina alta.

Ancora Catanzaro al 10’: il sinistro di Pompetti non inquadra la porta difesa da Gagno.

Al 17’ Iemmello segna, non esulta pensando di trovarsi in posizione irregolare, e il VAR certifica dopo 2 minuti di conciliabolo la posizione regolare per l’1-1.

Palla a centro e Gliozzi impegna Pigliacelli che si distende e si rifugia in corner, il Catanzaro arretra troppo e il Modena ritrova il vantaggio grazie al colpo di testa di Gliozzi (secondo centro stagionale) che anticipa Scognamillo sul corner calciato da Palumbo.

A questo punto il Modena controlla agevolmente un Catanzaro che non riesce a creare pericoli.

Battistella al 35’ fa venire i brividi ai giallorossi, ma il suo calcio a giro esce di poco.

Caserta le prova tutte inserendo anche Biasci per Brighenti, i giallorossi si buttano in avanti ma la difesa emiliana è sempre attenta, un paio di colpi di testa di Biasci terminano alti e il Modena riesce a portare a casa 3 punti importanti.

Carlo Talarico

Il tabellino:

MODENA-CATANZARO 2-1

MARCATORI: 33’ pt Magnino (M), 17’ st Iemmello (C), 22’ st Gliozzi (M).

MODENA (3-5-2): Gagno; Di Pardo (30’ st Battistella), Zaro, Cauz; Magnino, Palumbo, Gerli, Santoro (30’ st Beyuku), Cotali (38’ st Idrissi); Mendes (1’ st Gliozzi), Caso (15’ st Duca). A disp.: Seculin, Vulikic, Bozhanaj, Caldara, Oliva, Botteghin, Kamate. All.: Mandelli.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Brighenti (38’ st Biasci), Scognamillo, Bonini; Situm (1’ st Cassandro), Pompetti, Petriccione, Ilie (30’ st Seck), Quagliata (1’ st Compagnon); Iemmello, Buso (15’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Corradi, Pagano, Aloisio, Maiolo, Coulibaly. All.: Caserta.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

Assistenti arbitrali: Margani e Votta.

Quarto uomo: Bozzetto.

VAR: Baroni.

AVAR: Muto.

AMMONITI: Magnino (M), Gliozzi (M), Cassandro (C), Cotali (M), Cauz (M).

NOTE: spettatori 10.088 (3.911 paganti di cui 1.886 ospiti e 6.177 abbonati), incasso totale 122.828 euro. Angoli: 6-4 per il Modena. Recupero: pt 1’, st 8’.

