Calcio Serie B, 37ª giornata, le terne arbitrali, le classifiche e gli squalificati

Serie B, 37ª giornata: tutto in gioco tra promozione, playoff e salvezza

La penultima giornata di Serie B promette scintille su tutti i campi: domenica 4 maggio 2025 andrà in scena in contemporanea alle ore 15:00, fatta eccezione per il big match serale

Cremonese–Sassuolo, in programma alle 19:30. Con ancora tanti verdetti da scrivere – dalla corsa alla Serie A diretta, ai playoff fino alla lotta per non retrocedere – ogni punto diventa cruciale. Tra scontri diretti, assenze pesanti e arbitraggi affidati a nomi di esperienza, la giornata si preannuncia decisiva e carica di tensione.

BARI – PISA

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Scatragli, Bianchini

IV ufficiale: Grasso

VAR: Maggioni

AVAR: Massimi

Classifica: Bari 8° posto, 44 punti – Pisa 2° posto, 72 punti

Squalificati: Favilli (Bari)

BRESCIA – JUVE STABIA

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Cipriani, Emmanuele

IV ufficiale: Poli

VAR: Nasca

AVAR: Sozza

Classifica: Brescia 15° posto, 38 punti – Juve Stabia 5° posto, 53 punti

Squalificati: nessuno

CARRARESE – MODENA

Arbitro: Perri

Assistenti: Fontani, Arace

IV ufficiale: Cappai

VAR: Giua

AVAR: Sacchi

Classifica: Carrarese 12° posto, 41 punti – Modena 9° posto, 44 punti

Squalificati: Imperiale, Palumbo, Mendes (Modena)

CATANZARO – SAMPDORIA

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Di Iorio, Prenna

IV ufficiale: Colaninno

VAR: Piccinini

AVAR: Santoro

Classifica: Catanzaro 7° posto, 48 punti – Sampdoria 17° posto, 36 punti

Squalificati: nessuno

CESENA – PALERMO

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Lombardo, Pressato

IV ufficiale: Iannello

VAR: Fabbri

AVAR: Muto

Classifica: Cesena 10° posto, 44 punti – Palermo 6° posto, 48 punti

Squalificati: Francesconi, Adamo (Cesena)

FROSINONE – CITTADELLA

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Raspollini, Scarpa M.

IV ufficiale: Di Reda

VAR: Zufferli

AVAR: Di Vuolo

Classifica: Frosinone 14° posto, 39 punti – Cittadella 19° posto, 35 punti

Squalificati: Capradossi, Tronchin (Cittadella)

REGGIANA – SPEZIA

Arbitro: Guida

Assistenti: Cavallina, Miniutti

IV ufficiale: Diop

VAR: Rapuano

AVAR: Perenzoni

Classifica: Reggiana 16° posto, 38 punti – Spezia 3° posto, 63 punti

Squalificati: nessuno

SALERNITANA – MANTOVA

Arbitro: Prontera

Assistenti: Ceccon, Bitonti

IV ufficiale: Gemelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Cosso

Classifica: Salernitana 18° posto, 36 punti – Mantova 13° posto, 40 punti

Squalificati: Hrustic (Salernitana)

SUDTIROL – COSENZA

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Ricciardi, Giuggioli

IV ufficiale: Pasculli

VAR: Maresca

AVAR: Pagnotta

Classifica: Sudtirol 11° posto, 41 punti – Cosenza 20° posto, 30 punti

Squalificati: Dalle Mura, Ricci (Cosenza)

CREMONESE – SASSUOLO

Orario: 19:30

Arbitro: Galipò

Assistenti: Cipressa, Monaco

IV ufficiale: Andeng

VAR: Baroni

AVAR: Longo

Classifica: Cremonese 4° posto, 57 punti – Sassuolo 1° posto, 81 punti promossa in Serie A

Squalificati: nessuno

