Calcio Serie B al Via Salsuolo - Catanzaro: ecco i prezzi biglietti e info prevendita

In merito alla gara Sassuolo-Catanzaro, 38^ giornata di Serie BKT, in programma venerdì 9 maggio alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà venerdì 2 maggio dalle ore 10.

Per gli abbonati neroverdi sarà attivo il “Porta un amico” con la possibilità di acquistare, esclusivamente presso il Sassuolo Official Store o il giorno gara alle biglietterie dello stadio, fino a due biglietti a 5€ l’uno. La promo è attiva in tutti i settori del Mapei Stadium.

Inoltre, per questa partita, tutti gli abbonati di qualsiasi settore dello stadio avranno la possibilità di assistere alla gara nel settore Tribuna Sud. Per accedervi sarà sufficiente presentarsi ai tornelli della Tribuna Sud, mostrando Sassuolo Card e segnaposto.

Di seguito tutte le informazioni relative alla prevendita di Sassuolo-Catanzaro.

MODALITÀ D’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio). In via eccezionale, domenica 4 maggio il negozio sarà aperto dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

presso i punti vendita Vivaticket

il giorno gara presso i botteghini del Mapei Stadium dalle ore 18.30

Si comunica che non è possibile acquistare i biglietti di tribuna Nord presso lo Store del Sassuolo Calcio.

La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di giovedì 8 maggio: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord).

Per acquistare un tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.

Il biglietto RIDOTTO MILITARI / INVALIDI è acquistabile ESCLUSIVAMENTE presso lo store ufficiale del Sassuolo Calcio durante gli orari di apertura o presso le biglietterie del Mapei Stadium il giorno della partita a partire da 1 ora e mezza dal fischio d’inizio, esibendo tutta la documentazione attestante il diritto alla riduzione.

I biglietti omaggio destinati ai possessori di Disability Card vanno richiesti direttamente il giorno gara negli orari di apertura della biglietteria del Mapei Stadium: si ricorda che tali tagliandi sono a numero limitato e assegnati nel settore di Tribuna Est. Per ulteriori info cliccare qui.

PREZZI

I prezzi sono esclusi del costo di prevendita che verrà applicato dal rivenditore al momento dell’acquisto.

I bambini nati dopo il 2020 (compreso) possono entrare allo stadio gratuitamente senza assegnazione di posto, purché siano accompagnati da uno spettatore adulto.

CAMBIO NOMINATIVO

Il cambio nominativo di un titolo di accesso si può fare esclusivamente online: clicca qui per effettuare la procedura.

Non è ammesso il cambio nominativo per biglietti e abbonamenti acquistati in Tribuna Sud. Non è possibile effettuare il cambio nominativo neanche per i titoli di ingresso con tariffe Family o militari/invalidi.

RICHIESTA PASS PARCHEGGIO - ABBONATI

I tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento al Sassuolo Calcio 24/25 potranno richiedere nella giornata di mercoledì 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 20 un pass parcheggio per la partita Sassuolo-Catanzaro (fino ad esaurimento posti). Il pass permetterà di accedere al parcheggio situato in Via Duo a Reggio Emilia.

La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a [email protected], allegando copia della propria SassuoloCard e tagliando segnaposto dell’abbonamento. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute in anticipo od oltre l’orario sopra indicato. In caso di mancata risposta, la domanda è da considerarsi non accettata.

REGOLAMENTO D'USO - MAPEI STADIUM

Si avvisa che nel Regolamento d’uso del Mapei Stadium è stato inserito il

Si invitano tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l’accesso all’impianto ed evitare ritardi all’ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell’uscita per agevolare un regolare deflusso. I cancelli del Mapei Stadium apriranno indicativamente un’ora e mezza prima dell’inizio della gara.

ACCREDITI E OMAGGIO UNDER 14

Tutte le informazioni relative alle varie tipologie di accrediti sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale neroverde. Cliccare qui per collegarsi.

Il termine per richiedere gli accrediti stampa è fissato per le ore 18 di martedì 6 maggio. Ulteriori info cliccando qui.

Si ricorda, come riportato nell’apposita area del sito Biglietteria – Ingressi Omaggio Under 14, che, in occasione di Sassuolo-Catanzaro, è previsto, nel rispetto del D.L. 8/2/2007 nr.8 e successive modifiche, il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un adulto pagante (genitore o parente fino al quarto grado), nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne, clicca qui per le modalità di richiesta.

STRISCIONI

Per poter esporre uno striscione al Mapei Stadium è necessario compilare il modulo scaricabile cliccando qui e inoltrarlo via e-mail a [email protected].