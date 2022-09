Calcio. Serie B: Bebevendo vince anche a Verona, poker Salernitana, colpo Crotone

ROMA 26 DIC - Il Benevento vince anche a Verona contro il Chievo e prende il largo. Vignato porta in vantaggio i suoi, ma solo per sette minuti, perche' capitan Maggio rimette la situazione in parita' e poi Tuia poco prima dell'intervallo firma il 2-1 definitivo degli Stregoni. I ragazzi di Marcolini ci provano, soprattutto nel finale, ma i sanniti tengono e ora sono a +12 sul Pordenone secondo, strapazzato in trasferta per 4-0 dalla Salernitana. All'Arechi, i padroni di casa iniziano forte andando subito avanti con Djuric e collezionando occasioni da gol. Il Pordenone alla lunga esce fuori, ma nella ripresa Kiyne si scatena e chiude i conti con due gol all'angolino da fuori area.

Nell'altro big match di giornata il Crotone ritrova i tre punti, facendo terminare l'imbattibilita' casalinga del Frosinone. I

calabresi vanno in vantaggio con Mazzotta, ma Paganini risponde e riporta in parita' il match. Nei minuti finali Marrone in mischia trova il match-ball del 2-1 che porta i suoi al quarto posto.

L'Ascoli supera di misura al Del Duca il Pisa per 1-0 grazie al gol nel secondo tempo di Cavion. Zanetti riscatta cosi' la sconfitta dello scorsa giornata contro il Pordenone e aggancia il Perugia al quinto posto.

Il Pescara esce dalla crisi con il 2-0 sul Livorno ultimo e sempre piu' nei guai. Il decimo gol stagionale di Galano e il rigore di Maniero firmano il successo della squadra di Zauri. Il derby veneto tra Venezia e Cittadella va alla formazione di Venturato che risolve la gara nei primi 20' con i gol di Diaw e D'Urso. Nel secondo tempo Ceccaroni segna il gol della speranza per i lagunari ma il risultato non cambia. Punto alla vigilia da considerare positivo, quello del Trapani che pareggia 2-2 al Provinciale contro il Perugia. Alla prima in casa Castori passa in vantaggio grazie al gol di Luperini. Nel secondo tempo Strandberg atterra Iemmello in area di rigore e viene espulso. Il capocannoniere del torneo mette a segno il settimo rigore, per il quindicesimo gol in stagione, ma dura poco perche' Vicario si fa scappare la palla e fornisce l'assist per il nuovo vantaggio dei granata con Pettinari. Non e' finita: altro rigore per gli umbri questa volta segnato da Falcinelli (battuto due volte con in mezzo un'espulsione per Gyomber) che, all'85°, fissa il punteggio sul 2-2.

Finisce 1-1 tra Juve Stabia e Cremonese. I campani passano in vantaggio dopo 2' con Forte (quarto gol in nelle ultime tre partite) ma i grigiorossi rispondono subito con il pareggio di Ceravolo. Nell'anticipo il Cosenza aveva superato di misura l'Empoli per 1-0 con grandi polemiche per un gol fantasma non dato ai toscani. Il boxing day di Serie B verra' chiuso dal derby ligure tra Virtus Entella e Spezia alle 21.