Calcio. Serie B Calciomercato, Catanzaro: l'obiettivo principale è mantenere Biasci e Curcio al club.

CATANZARO, 22 MAG. - Il Catanzaro è concentrato sulla preparazione della prossima stagione in Serie B e punta a confermare alcuni giocatori chiave della rosa. Tra questi, Tommaso Biasci e Alessio Curcio sono considerati fondamentali per il successo del club nella cadetteria. Nonostante sia stata una stagione magica in Serie C, il Catanzaro ritiene che molti giocatori meritino l'opportunità di dimostrare il proprio valore anche nella Serie B.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il club intende proteggere e fare affidamento su Biasci e Curcio, entrambi determinati a lasciare il segno nella Serie B.

Sebbene Biasci abbia già avuto un'esperienza nella cadetteria nel lontano 2013 con il Livorno, disputando solo un minuto di gioco, questa sarà la sua vera occasione di affermarsi a quel livello, dopo una stagione in cui ha segnato complessivamente 19 gol.

Lo stesso vale per Alessio Curcio, che non ha mai avuto l'opportunità di giocare in Serie B, nonostante abbia avuto un impatto significativo nella sua carriera in piazze importanti.